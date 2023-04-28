Неочевидные вещи, которые точно потребуются на дачных выходных

Эти предметы сделают отдых гораздо комфортнее.

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Собираетесь открыть дачный сезон? Не забудьте взять на природу предметы, которые сделают работу легче, а отдых комфортнее. Иногда эти вещи совсем не очевидны, но обязательно пригодятся во время выходных за городом.

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Музыкальная станция или колонка

Современный гаджет облегчит поиск подходящей музыки, вам не нужно будет настраивать радио на стареньком приемнике, а легкую колонку можно повсюду носить за собой: в теплицу, чтобы разрыхлить почву для помидоров или на веранду во время отдыха. Кроме того, колонка станет отличным дополнением к дачной вечеринке.

Обогреватель

Независимо от того, есть ли на даче печь, захватите портативный обогреватель. Его можно вынести на веранду или в сад прохладным весенним вечером, чтобы насладиться чашкой чая и закатом.

Фонарики, спички, свечи

Электричество на даче может быть нестабильным. Защитите себя от темных вечеров, пусть на участке будут портативные фонарики, свечи и свечи на батарейках. Так вы всегда будете чувствовать себя уютно.

Фильтр

Многие берут на садовый участок большие бутылки с питьевой водой, но иногда гораздо удобнее захватить фильтр: с его помощью можно очистить большие объемы жидкости, заранее заготовить несколько питьевых бутылочек или приготовить чай.

Гаджеты от комаров

Продумайте, как вы будете защищаться от насекомых в домике, в саду и у костра. Положите в сумку аэрозоли, спирали от комаров, которые можно использовать на воздухе, специальные ультразвуковые отпугиватели. Так назойливые кровососущие до вас точно не доберутся.

Одноразовая посуда

Скорее всего, на даче есть обычные тарелки и чашки, но мыть их после посиделок хочется далеко не всегда. Запаситесь одноразовыми приборами, которые можно просто выкинуть после пикника. Да, это не совсем экологично, зато сбережет ваши силы и время.

Игры и развлечения

Продумайте, чем займете детей, как сами будете проводить вечера. Захватите с собой настольные игры, скачайте пару фильмов или сериал, возьмите все для подвижного отдыха — бадминтон, мяч, фрисби. Пусть время на даче для всех станет насыщенным и ярким, тогда возвращаться сюда захочется гораздо чаще.

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