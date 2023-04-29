3 самых опасных вредителя, которые могут уничтожить сад и огород поздней весной
У многих сложился стереотип, что огородные вредители появляются только ближе к лету. Однако это большое заблуждение, ведь уже в мае некоторые виды насекомых огромными полчищами атакуют свежую листву ряда плодовых культур. Что это за вредители, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.
В начале сезона активизируется тля, которая любит атаковать молодую рассаду. Она поражает практически все виды культур.
— Тля любит поглощать цветочные, ягодные и овощные виды растений и даже древесину, — рассказала Ганичкина. — Насекомые любят растительные соки, а выделяемая ими густая падь приводит к всевозможным заболеваниям и способствует образованию различных патологических аномалий у растений.
К разряду опасных садово-огородных вредителей можно также отнести майского жука, иначе называемого хрущом.
По словам Ганичкиной, личинки этого насекомого отличаются особой прожорливостью и злостным поведением.
Личинки, живущие под землей, прогрызают корни многих кустарников, цветов и клубней.
Взрослые особи питаются листьями садово-ягодных культур и способны полностью уничтожить урожай.
Белокрылка — эти «бабочки» у некоторых неопытных огородников вызывают умиление из-за своей привлекательной и изящной формы. Но они тоже серьезные вредители для огородных культур.
Эти насекомые опасны тем, что их личинки фактически высасывают соки из растительных культур, распространяя опасные вирусы. После контакта с белокрылками листья начинают чернеть и вянуть. Определить, что на вашем огороде завелась это насекомое, несложно. На молодых листьях возникают желтоватые пятна, затем они скручиваются, темнеют и опадают.