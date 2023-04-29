$80.51-1.0588.37-1.83

3 самых опасных вредителя, которые могут уничтожить сад и огород поздней весной

У многих сложился стереотип, что огородные вредители появляются только ближе к лету. Однако это большое заблуждение, ведь уже в мае некоторые виды насекомых огромными полчищами атакуют свежую листву ряда плодовых культур. Что это за вредители, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

3 самых опасных вредителя, которые могут уничтожить сад и огород
© Вечерняя Москва

В начале сезона активизируется тля, которая любит атаковать молодую рассаду. Она поражает практически все виды культур.

— Тля любит поглощать цветочные, ягодные и овощные виды растений и даже древесину, — рассказала Ганичкина. — Насекомые любят растительные соки, а выделяемая ими густая падь приводит к всевозможным заболеваниям и способствует образованию различных патологических аномалий у растений.

К разряду опасных садово-огородных вредителей можно также отнести майского жука, иначе называемого хрущом.

По словам Ганичкиной, личинки этого насекомого отличаются особой прожорливостью и злостным поведением.

Личинки, живущие под землей, прогрызают корни многих кустарников, цветов и клубней.

Взрослые особи питаются листьями садово-ягодных культур и способны полностью уничтожить урожай.

Белокрылка — эти «бабочки» у некоторых неопытных огородников вызывают умиление из-за своей привлекательной и изящной формы. Но они тоже серьезные вредители для огородных культур.

Эти насекомые опасны тем, что их личинки фактически высасывают соки из растительных культур, распространяя опасные вирусы. После контакта с белокрылками листья начинают чернеть и вянуть. Определить, что на вашем огороде завелась это насекомое, несложно. На молодых листьях возникают желтоватые пятна, затем они скручиваются, темнеют и опадают.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий