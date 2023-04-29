Ветеринар рассказал, как подготовить кошку к поездке на дачу

Отправляясь на дачу на длинные выходные, многие берут с собой любимого питомца. Как подготовить кота к поездке, и какие риски ожидают питомца за пределами городской квартиры, рассказал руководитель группы ветеринарных врачей "Астрафарм" Иван Пушилин. Эксперт назвал шесть правил, соблюдая которые, вы поможете питомцу быстро адаптироваться на новом месте.

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1. Возьмите с собой привычные вещи

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Игрушки и миски, когтеточка, лежанка и домик, если кошка его любит - все эти привычные вещи стоит взять с собой, если вы собираетесь провести на даче продолжительное время. Так кошке будет спокойнее и комфортнее. Если у вас есть специальный "дачный набор", который вы используете каждый год, это может быть и он.

2. Не забудьте про аптечку

Когда вы отправляетесь на дачу, то наверняка берете с собой лекарства, которые принимаете постоянно, а также средства "на всякий случай". Ветеринарную аптечку стоит собирать таким же образом: положите в нее бинт, ватные палочки, мирамистин, ветеринарные антисептики, марганцовку, перчатки и препараты первой необходимости - антигистаминные, успокоительные экспресс действия, противопаразитарные средства. Также могут пригодиться бигормональные препараты - весна в разгаре, и кошка, возможно, захочет погулять, но котят вы пока не планируете. Контрацептивы нового поколения содержат в составе два гормона-аналога естественных половых гормонов кошки, что помогает быстро и безопасно снять признаки половой охоты. Важный момент: не забудьте сделать прививки - это непременное условие для здоровья животного.

3. Приготовьтесь к поездке

Многие кошки не любят куда-то ездить на машине и нервничают, когда такое происходит - это нормально, удобнее всего перевозить кошку в переноске - с твердым дном для комфорта и большим окном с сеткой для доступа света и воздуха. Если вы знаете, что кошка будет сильно нервничать во время поездки, можно дать ей успокоительное экспресс действия. Кстати, полезно постелить в переноску подстилку, на которой кошка уже спала дома - знакомые запахи успокоят животное. Но если кошка громко мяукает, царапает переноску и всячески выражает свое недовольство, сделайте небольшой привал. Кстати, размещать переноску в салоне необходимо окном по ходу движения. Если питомец не захочет "любоваться видами", он сам займет положение, которое ему больше нравится.

Кошек, как и людей, может укачивать в транспорте. Поэтому не кормите животное за 8-12 часов до поездки, а вода должна быть под рукой, если кошка захочет пить.

4. Дайте время на адаптацию

Когда вы добрались до места назначения, не выпускайте кошку из переноски сразу. Лучше отнесите временный домик в тихую комнату и разместите вокруг питомца знакомые вещи. Как правило, этого достаточно для комфортной адаптации.

5. Пригласите "к обеду"