Ветеринар рассказал, как подготовить кошку к поездке на дачу
Отправляясь на дачу на длинные выходные, многие берут с собой любимого питомца. Как подготовить кота к поездке, и какие риски ожидают питомца за пределами городской квартиры, рассказал руководитель группы ветеринарных врачей "Астрафарм" Иван Пушилин. Эксперт назвал шесть правил, соблюдая которые, вы поможете питомцу быстро адаптироваться на новом месте.
1. Возьмите с собой привычные вещи
Игрушки и миски, когтеточка, лежанка и домик, если кошка его любит - все эти привычные вещи стоит взять с собой, если вы собираетесь провести на даче продолжительное время. Так кошке будет спокойнее и комфортнее. Если у вас есть специальный "дачный набор", который вы используете каждый год, это может быть и он.
2. Не забудьте про аптечку
Когда вы отправляетесь на дачу, то наверняка берете с собой лекарства, которые принимаете постоянно, а также средства "на всякий случай". Ветеринарную аптечку стоит собирать таким же образом: положите в нее бинт, ватные палочки, мирамистин, ветеринарные антисептики, марганцовку, перчатки и препараты первой необходимости - антигистаминные, успокоительные экспресс действия, противопаразитарные средства. Также могут пригодиться бигормональные препараты - весна в разгаре, и кошка, возможно, захочет погулять, но котят вы пока не планируете. Контрацептивы нового поколения содержат в составе два гормона-аналога естественных половых гормонов кошки, что помогает быстро и безопасно снять признаки половой охоты. Важный момент: не забудьте сделать прививки - это непременное условие для здоровья животного.
3. Приготовьтесь к поездке
Многие кошки не любят куда-то ездить на машине и нервничают, когда такое происходит - это нормально, удобнее всего перевозить кошку в переноске - с твердым дном для комфорта и большим окном с сеткой для доступа света и воздуха. Если вы знаете, что кошка будет сильно нервничать во время поездки, можно дать ей успокоительное экспресс действия. Кстати, полезно постелить в переноску подстилку, на которой кошка уже спала дома - знакомые запахи успокоят животное. Но если кошка громко мяукает, царапает переноску и всячески выражает свое недовольство, сделайте небольшой привал. Кстати, размещать переноску в салоне необходимо окном по ходу движения. Если питомец не захочет "любоваться видами", он сам займет положение, которое ему больше нравится.
Кошек, как и людей, может укачивать в транспорте. Поэтому не кормите животное за 8-12 часов до поездки, а вода должна быть под рукой, если кошка захочет пить.
4. Дайте время на адаптацию
Когда вы добрались до места назначения, не выпускайте кошку из переноски сразу. Лучше отнесите временный домик в тихую комнату и разместите вокруг питомца знакомые вещи. Как правило, этого достаточно для комфортной адаптации.
5. Пригласите "к обеду"
Наполнить миску кормом нужно сразу же по приезде, особенно, если поездка была долгой. Можно использовать и лакомства - кошке будет приятно и тревожность по поводу "нового дома" пройдет быстрее. Первые часы миски с водой и едой могут находиться в той же комнате, где стоит переноска. Но если животное отказывается от еды, попробуйте переставить их в места, где питомец будет чувствовать себя в безопасности. Можно даже попробовать расставить несколько в разных частях дома, чтобы кошка сама могла определиться с выбором.