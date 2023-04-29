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1 час назад

Садовод дала советы по посевам в период майских праздников

Мослента

Советы по посевам в период майских праздников дала в интервью радио Sputnik эксперт Союза садоводов России, ландшафтный дизайнер Ольга Воронова.

Садовод дала советы по посевам в период майских праздников
Фото: МослентаМослента

«Тем, кто хочет получить урожай пораньше, в период майских праздников желательно засадить весь огород и теплицу. Привезите на дачу рассаду и разместите ее на веранде или в другом, не очень холодном помещении. Затем начинайте поэтапно вскапывать грядки», — посоветовала она.

В первую очередь Воронова порекомендовала заняться посевом самых холодостойких растений — редиса, гороха, моркови и зелени. В теплице, по ее словам, можно высадить огурцы, томаты, перец и баклажаны: даже в случае возвращения холодов, там сохранится тепло, поэтому растения не погибнут.

Со второй части майских праздников можно заняться более теплолюбивыми культурами ― картошкой и луком.

«Свеклу и фасоль можно начать высаживать не раньше 9-12 мая. А бахчевыми культурами лучше заняться после 15 числа, потому что они не перенесут даже нуля градусов», — предупредила эксперт.

Тем, кто хочет высадить помидоры и огурцы на улице, также стоит дождаться середины мая.

Воронова напомнила, что в начале мая необходимо обработать плодовые деревья — вишню, яблони и другие — для защиты от вредителей.

Дом и сад,Ольга Воронова,
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