Ветеринар объяснил тонкости подготовки кота к поездке на дачу

По данным издания «Газета.Ru», животное, как и человек нуждается в определенном наборе вещей. Игрушки, тарелки для еды и питья, а также любимые лежанка или домик должны быть с питомцем и на даче, отметил ветеринар.
Не обойдется четвероногий друг и без аптечки с бинтом, ватными палочками, антисептиками, марганцовкой, перчатками, антигистаминными, успокоительными, противопаразитарными, бигормональными препаратами
Переноска должна быть с твердым дном, большим окном и сеткой для доступа света и воздуха, напомнил эксперт и добавил, что размещать кошку нужно по ходу движения.
Для адаптации стоит оставить кота среди знакомых вещей в отдельной комнате в новом доме на пару часов, не лишним будет и угощение в виде любимого лакомства.
Во дворе загородного дома стоит заделать все возможные лазейки для побега, а также убрать потенциально опасные для животного предметы.