Ветеринар объяснил тонкости подготовки кота к поездке на дачу

По данным издания «Газета.Ru», животное, как и человек нуждается в определенном наборе вещей. Игрушки, тарелки для еды и питья, а также любимые лежанка или домик должны быть с питомцем и на даче, отметил ветеринар.

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Не обойдется четвероногий друг и без аптечки с бинтом, ватными палочками, антисептиками, марганцовкой, перчатками, антигистаминными, успокоительными, противопаразитарными, бигормональными препаратами

Переноска должна быть с твердым дном, большим окном и сеткой для доступа света и воздуха, напомнил эксперт и добавил, что размещать кошку нужно по ходу движения.

Для адаптации стоит оставить кота среди знакомых вещей в отдельной комнате в новом доме на пару часов, не лишним будет и угощение в виде любимого лакомства.