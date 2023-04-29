$80.51-1.0588.37-1.83

За что можно получить штраф при жарке шашлыка

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, какие требования необходимо соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы избежать штрафа.

За что можно получить штраф при жарке шашлыка
© РИА "ФедералПресс"

«Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя», – сказал эксперт.

По словам Соловьева, согласно требованиям противопожарной безопасности, расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 метров, однако большинство дачников все же жарят шашлык в мангале.

Мангал относится к несгораемым емкостям, поэтому расстояние от него до дома или сарая должно быть уже пять метров. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов.

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что за нарушение противопожарных правил предусмотрен штраф в сумме от пяти до 15 тысяч рублей.

Если жарить на мангале мясо там, где действует противопожарный режим, то он может возрасти уже до 20 тысяч.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий