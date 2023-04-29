За что можно получить штраф при жарке шашлыка

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, какие требования необходимо соблюдать при приготовлении шашлыка на даче, чтобы избежать штрафа.

© РИА "ФедералПресс"

«Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя», – сказал эксперт.

По словам Соловьева, согласно требованиям противопожарной безопасности, расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 метров, однако большинство дачников все же жарят шашлык в мангале.

Мангал относится к несгораемым емкостям, поэтому расстояние от него до дома или сарая должно быть уже пять метров. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов.

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что за нарушение противопожарных правил предусмотрен штраф в сумме от пяти до 15 тысяч рублей.