Прямостоячие бархатцы: 7 слагаемых успеха при выращивании рассады

Прямостоячие (африканские) бархатцы с крупными, до 8-13 см в диаметре, густомахровыми соцветиями невероятно эффектны и привлекательны. Роскошные «шапки» теплых солнечных расцветок притягивают к себе максимальное внимание, покоряют и влюбляют с первого взгляда!

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Крупноголовые красавцы отличаются длительным периодом цветения, при этом максимально просты в выращивании и совершенно неприхотливы в уходе! Для поддержания декоративности в течение сезона нужно всего ничего – своевременно удалять отцветшие бутоны. А благодаря разнообразию форм, данная группа тагетисов не только потрясающе выглядят на клумбах (особенно при высокой плотности посадки), но и в кашпо.

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При этом вырастить африканские бархатцы через рассаду проще простого, с технологией справится даже дилетант в садовом искусстве. Достаточно знать семь простых правил.

Правило №1. Своевременный посев

Чтобы добиться раннего и пышного цветения, например, в начале мая, нужно сеять семена в конце февраля – начале марта. В отличие от своих собратьев – отклоненных и тонколистных бархатцев, цветение прямостоячих «бархоток» наступает не раньше 2,5-3 месяцев с момента посева! Решите, когда хотите любоваться яркими цветущими шарами, оглядываясь на природно-климатические особенности вашего региона, и сейте семена на рассаду с конца января до середины апреля.

В этом сезоне экспериментирую с серией «DUN» («Дюн»). Интересно, как себя проявит. На сегодняшний день рассада мощнее, хотя все три серии относятся к группе компактных (высотой до 25-30 см) прямостоячих бархатцев. То ли это особенность сорта, то ли активное солнце повлияло (за март и половину апреля пасмурных дней было раз-два и обчелся), а может, используемые препараты поспособствовали активному росту и развитию.

Правило №2. Предварительное проращивание

Прямостоячие бархатцы считаются новым, усовершенствованным поколением тагетисов, оттого стоимость семян порой «кусается». Да и фасовка, как правило, количеством не балует, продают от силы 5-10 семян.

При таких вводных данных предпочитаю подстраховываться и проращивать семена до полных всходов в «улитке» без земли. В рамках данной публикации останавливаться на способе не буду, всё подробно изложено в статье:

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В этот раз внешний вид семян из двух пакетиков не внушил доверия, выглядели они старыми и «потрепанными жизнью». При замачивании добавила в воду природный биостимулятор «Bona Forte», являющийся по составу и принципу действия российским аналогом препарата HB-101.

Правило №3. Своевременная пикировка и перевалка

Пикировать сеянцы из «улитки» и рассаживать в индивидуальные стаканчики с грунтом можно сразу, как показались полные всходы и полностью расправились семядольные листочки. Центральный корень у растений следует прищипнуть на 1/3 или половину. Это спровоцирует активный рост боковых корешков и развитие мощной мочковатой корневой системы.

Пересаживать сеянцы нужно в рассадную тару объемом не меньше 200 мл.

Для поддержки растений после пикировки снова воспользовалась био-стимулятором «Bona Forte». Входящие в состав компоненты помогут снять стресс от пересадки и поспособствуют лучшему укоренению рассады.

Грунт можно взять любой, проверенный, универсального назначения с нейтральной реакцией. Бархатцы не предъявляют жестких требований к составу почвенного субстрата. Единственное – добавьте агроперлит или вермикулит для лучшей аэрации.

Примерно через 30-40 дней после пикировки потребуется пересадить бархатцы методом перевалки в тару большего объема, на 500 мл. При выборе рассадных емкостей лучше остановиться на низких и широких горшках, чем высоких и узких стаканах.

В этом году не рассчитала с количеством рассадной тары, на момент перевалки все подходящие технические горшки на 500 мл уже были зарезервированы, пришлось рассаживать в стаканы с выдвижным дном объемом 750 мл.

Несмотря на неприхотливость бархатцев, в грунт, предназначенный для перевалки рассады, добавила пролонгированное удобрение «Bona Forte». При перевалке рассады не пользуюсь покупными готовыми субстратами, а моя почвосмесь относительно бедная, в составе только самостоятельно заготовленная с осени «голая» земля и разрыхлители (кокосовый субстрат, агроперлит и вермикулит).

Знаю, что рассада тагетесов

, хотя встречала рекомендации не вносить под бархатцы перегной, под строгим запретом – навоз. Приобрести зарекомендовавший себя конский «Оргавит» не удалось, зато появилась возможность проверить индюшиный помет в гранулах от «Bona Forte». Заинтересовало средство после прошлогоднего

и публикации: «

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Правило №4. Оптимальная температура и освещение

Проращивать семена бархатцев следует при постоянной оптимальной температуре +25...+28°C. После пересадки сеянцев в грунт необходимо снизить температуру содержания до +20...+22°C и организовать яркое освещение. В январе-марте естественный источник света с этой задачей не справится, необходимо досвечивать рассаду, обеспечив 12-14-часовой световой день.

Правило №5. Умеренная влажность

Бархатцы – засухоустойчивые растения, не терпящие сырость и заболоченность грунта. Следует поливать рассаду умеренно, только после просыхания верхнего слоя почвы.

Нижний способ полива (через поддон) предпочтителен. Если привыкли поливать традиционным способом сверху, тогда рыхлите почвогрунт как можно чаще для улучшения аэрации корней.

Правило №6. Пинцировка и формировка

В отличие от отклоненных бархатцев, прямостоячие не требуют прищипки побегов и какой-либо дополнительной формировки. Пинцировка им противопоказана, т.к. оголится середина куста! У данной группы тагетесов на генетическом уровне заложено хорошее ветвление.

Прямостоячие бархатцы хорошо ветвятся самостоятельно

Правило №7. Обязательное закаливание

Как только установится более-менее комфортная погода (без существенных отрицательных ночных температур), можно перенести рассаду бархатцев в теплицу под нетканый материал.

Притенять рассаду обязательно! Только через 7-10 дней можно постепенно приоткрывать спанбонд, сначала приучая бархатцы к полутени, а затем – к солнцу.

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