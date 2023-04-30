Кинолог предупредил о вреде креативных стрижек для собак

Креативные стрижки придают собакам особый внешний вид, чем хозяева зачастую гордятся. Однако поход к грумеру может превратится в трагедию, если не придерживаться ряда правил, которые в беседе с РИА Новости озвучил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Стрижка является важным пунктом ухода за здоровьем собаки. Грамотные и продуманные действия в этом процессе необходимы, заявил эксперт. По его словам, нужно тщательно подбирать специалистов, либо стричь самостоятельно с учетом породных особенностей.

«Не гонитесь за модными тенденциями, не нужно делать фигурные стрижки, выстригать коротко шерсть, чтобы собака, например, походила на льва», — высказался Голубев.