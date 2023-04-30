Как получить ранний урожай редиса и зелени в необогреваемой теплице

Поликарбонатная теплица сегодня – удовольствие не из дешевых, поэтому важно, чтобы конструкция работала на нас максимально продолжительное время. Обеспечивала семью свежей продукцией с марта-апреля до октября-ноября, отдавая, как минимум, три урожая в течение сезона.

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У меня дикий авитаминоз просыпается уже в марте, хочется поглощать овощи и зелень в немыслимых количествах. Но магазинная продукция – не то пальто, да и часто бьет по карману. На первых порах спасаюсь выращиванием микрозелени и огородом на подоконнике. При организации маломальской подсветки в условиях квартиры легко вырастить многие зеленные культуры.

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Поэтому прилагаю определенные усилия, чтобы как можно раньше получить первый урожай в необогреваемой теплице. Уже на майские праздники мы хрустим первыми корнеплодами редиса и уплетаем сочную витаминную зелень.

Причем ранний урожай порадует не только превосходным вкусом, но и идеальным внешним видом. В теплице не зверствует крестоцветная блошка, да и слизни так рано не наведываются, отчего получается максимально красивый экологически чистый продукт.

При таком высоком качестве вегетативной массы даже ботва редиски смело идёт в дело – шинкуется в салаты.

Идеальные претенденты для раннего посева в теплице – холодостойкие культуры, не требовательные к свету, способные дружно прорастать при низких температурах и выдерживать кратковременные ночные заморозки. Под данные требования попадают многие скороспелые культуры. Например, шпинат, рукола, кресс-салат, горчица, укроп, пекинская капуста, кольраби, пак-чой, листовые и кочанные салаты, лук и чеснок, редис и др.

«Пошаманим» немного над теплицей

Желательно до посева семян и высадки рассады подготовить грядки в теплице:

Необходимо хорошо увлажнить землю. Идеальный вариант – в марте накидать в теплицу снег. К апрелю почва быстро и равномерно напитается талой водой, не придется дополнительно обильно проливать грунт. Если нет такой возможности, тогда хорошо пролейте почву заранее, за несколько дней до предполагаемой даты посева (высадки).

Накрыть грядки пленкой, чтобы грунт быстрее прогрелся. Я данный пункт почти всегда пропускаю, т.к. у меня приподнятые гряды из алюминиевого профиля. В них грунт прогревается быстро.

Если долгосрочный прогноз рисует довольно прохладную погоду, нужно заранее позаботиться о дополнительном укрытии грядок. Подготовьте нетканый материал, пленку, установите дуги. Для одиночных посадок капусты, листовых и кочанных салатов подойдут обрезанные 5-литровые бутылки, прозрачные пластиковые ведерки или сетчатые ящики.

Можно организовать пассивный обогрев теплицы, используя в качестве теплоаккумулятора бутылки из темного пластика, ведра и даже бочки, наполненные водой. Кстати, заранее обильно насыщая землю влагой, мы тем самым тоже увеличиваем её теплоемкость.

Выберем правильные сорта редиса

Для получения раннего урожая стоит выбрать скороспелые и среднеспелые сорта редиса, созревающие через 18-25 дней. Немаловажно, чтобы сорта были устойчивые к цветушности и подходили для выращивания в защищенном грунте. Обычно данную информацию указывают на пачках с семенами:

Неоспоримым плюсом для меня будет, если сорт имеет компактный листовой аппарат. Как правило, о данном преимуществе тоже напишут:

Правда, в реальности это не всегда совпадает, что говорит всего лишь о неустойчивости сорта к затенению, лучше выращивать в условиях открытого грунта.

Воспользуемся небольшим «секретом» при посеве семян

Высевая семена редиса в теплицу традиционным способом, всходы придется ждать долго. Он всходит быстро и дружно при благоприятной температуре +16...+18°C, которую обеспечить в конце марта — начале апреля практически невозможно. При раннем посеве в холодную почву времени на всходы потребуется на порядок больше, до 2 недель.

Я предпочитаю предварительно прорастить семена и довести до полных всходов в комфортных домашних условиях.

Эта небольшая хитрость ускорит созревание редиса и позволит получить урожай корнеплодов как минимум на 15 дней раньше в сравнении с выращиванием стандартным способом.

Вы можете выбрать удобный для себя вариант проращивания семян. Мне нравится использовать улитку без земли.

Подробно останавливаться на посеве в рамках данной публикации не буду, в более ранней статье процесс изложен максимально подробно.

Извлекаются сеянцы из влажной бумаги легко и просто, достаточно потянуть за семядольные листочки. Важно, что стебель и корешки при таком способе проращивания никак не травмируются, иначе редис моментально уйдет в стрелку.

Рассаживать молодые растения на грядку тоже не хлопотно, достаточно предварительно сделать глубокие лунки. С данной задачей легко справляется посадочный конус.

Таким образом двухметровая «строчка» засаживается очень быстро, буквально в течение 5 минут.

Если для вас это «ювелирная» работа, тогда раскладывайте во влажные борозды наклюнувшиеся семена, не дожидаясь появления всходов. Даже такая простая манипуляция позволит выиграть время и получить урожай редиса раньше.

Настроимся на получение первой витаминной зелени

Пекинская и китайская капусты, листовые и кочанные салаты

Пекинскую и китайскую капусту (пак-чой) для получения ранней продукции лучше высаживать подращенной и закаленной рассадой.

Оптимальный возраст растений для высадки – 20-30 дней.

Это правило распространяется и для листовых, кочанных салатов. Уже 5 лет, как не выращиваю данную зеленную культуру посевом «строчкой».

Предпочитаю вырастить рассаду, рассадить поштучно и получить на выходе хорошо набитые розетки листьев или плотные кочанчики.

Семена зеленных культур тоже предварительно проращиваю в «улитке», добавляя в воду один из проверенных стимуляторов. Например, «Бона Форте Эликсир» – доступный аналог известного японского средства HB-101. Семена кочанных листовых салатов бывают порой туговсхожими, подтолкнуть их к прорастанию лишним не будет.

После появления полных всходов рассаживаю сеянцы по индивидуальным рассадным стаканам на 100 или 200 мл. На дно добавляю 1-2 гранулы навоза или помета.

Гранулированный помет (навоз) для меня является основным помощником при выращивании многих зеленных и овощных культур. К примеру, при выращивании капусты (брокколи, белокочанной, цветной, савойской, пекинской, китайской) с другими средствами не подхожу:

использую высококонцентрированное быстродействующее органическое удобрение при выращивании рассады;добавляю гранулы при подготовке посадочных ям;1-2 раза в течение последующей вегетации применяю жидкую подкормку (готовлю суспензию, растворяя гранулы в воде).

Рассаженные в грунт сеянцы держу дома до двух недель, затем при первой возможности отправляю закаляться в теплицу.

Через 5-7 дней высаживаю на подготовленные гряды. Процесс посадки стандартен: делаю посадочные ямы, в каждую добавляю по одной неполной ложке гранулированного помета (около 5-7 граммов), смешиваю с грунтом, хорошо проливаю теплой водой и высаживаю рассаду.

Если прогнозируют низкие температуры, закрываю посадки 5-литровыми бутылками или прозрачными ведрами с дренажными отверстиями. Либо пластиковыми ящиками, накидывая сверху нетканый материал.

Высаживая рассаду капусты и салата, стараюсь сразу прикинуть места высадки основных культур, чтобы растения в последующем не мешали друг другу (не очень приветствую уплотненные посадки).

Для получения рассады, предназначенной к высадке в открытый грунт, абсолютно те же действия. Только семена сею позже и беру рассадную тару объёмом 200 мл. Погода на Южном Урале непредсказуемая, никогда не знаешь, когда удастся разместить растения на грядках.

Базилик

Пряно-ароматические травы тоже удачно получаются при выращивании в теплице. Например, тот же базилик. Конечно, в отношении него речь не идет о получении ранней весенней продукции, все-таки культура теплолюбивая. Но благодаря высадке 30-дневной рассады, можно получить ароматную зелень в кратчайшие сроки – в мае.

Укроп и петрушка

Выращивать укроп и петрушку в теплице тоже можно, но мне не понравилось. Подросшие растения рука не поднялась удалить, в итоге разросшиеся «джунгли» зелени доставляли массу неудобств.

Способствует получению ранней зелени укропа и петрушки предварительная стимуляция семян. Из-за высокой концентрации эфирных масел семена данных культур всходят туго и долго – через 15-20 дней. Предварительное замачивание в питательном растворе ощутимо ускорит прорастание семян, поспособствует равномерному появлению всходов и быстрому росту зелени.

Для приготовления раствора понадобится всего 3 ингредиента:

вода — 500 мл;картофельный крахмал — 1 ст. ложка;биостимулятор Bona Forte – 5 мл (также хорошо работает добавление «Янтарина» и гумата калия, 10 и 5 мл соответственно).

Процесс приготовления максимально простой:

В 100 мл воды комнатной температуры развести 1-1,5 ст. ложки крахмала (вода взята из общей нормы);Оставшийся объем воды (400 мл) довести до кипения;В кипящую воду, постоянно помешивая, влить тонкой струйкой разведенный в воде крахмал;Дать крахмальному клейстеру остыть, добавить семена (объем рассчитан на ± 2 грамма), стимулятор роста и тщательно перемешать. Желательно добавить гумат калия или фитоспорин, благодаря темному цвету препаратов будет легче контролировать качество и равномерность смешивания семян.

Семена выдержать в питательном растворе ± 24 часа. Оставлять более чем на 2-ое суток – не рекомендую. По истечении такого срока, как правило, семена начинают дружно проклевываться.

Перед посевом перелить раствор с семенами в любую чистую бутылку, к горлышку которой подойдет дозатор от жидких моющих средств.

На самом деле, чтобы выдавить в борозды крахмальный клейстер, можно использовать плотный полиэтиленовый пакет со срезанным уголком. «Высевать» можно даже с помощью обыкновенной столовой ложки. Куда заведет вас ваша фантазия?

Данный метод обработки и посева туговсхожих семян приглянулся мне и прижился благодаря своей эффективности и простоте. Не нужно дополнительно промывать семена (вручную сеять мокрые – то еще удовольствие), просушивать до сыпучего состояния и производить прочие лишние действия.

Лук и чеснок на перо

Вырастить в теплице лук и чеснок для получения ранней пучковой продукцию тоже можно, но я отказалась. В этом попросту нет нужды, если подобрать удачные сорта многолетнего лука (например, слизун одновременно обладает слабоострым луковым вкусом и имеет чесночный аромат).

Просыпаются многолетние луки после зимней спячки рано, зеленое перо отрастает быстро. Уже в апреле получите к столу долгожданные первые витамины.