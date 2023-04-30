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Сколько весит самый гигантский плод в мире, ростом с человека

Большинство из нас каждой день ест овощи и все же мы удивляемся, когда попадается плод необычной формы или гигантского размера. А вы задумывались о том, каким был самый гигантский плод в мире? Оказывается, он достигает размеров человека и в разы превышает человеческий вес. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Сколько весит самый гигантский плод в мире, ростом с человека
© Соцсети

Самый большой плод в мире производит атлантическая гигантская тыква, которая представляет собой большую тыкву группы Cucurbita maxima и произрастает в Северной Америке.

9 октября 2016 года Великим тыквенным содружеством (GPC) в Германии, был подтвержден новый рекорд самой тяжелой тыквы весом 1190,49 кг, выращенной Матиасом Виллемейнсом (Бельгия).

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Этот плод превзошел предыдущего рекордсмена примерно на 136 кг. Предыдущий плод-рекорд весил 1054 кг и принадлежал швейцарскому производителю тыквы Бени Мейеру.

Wikimedia Commons

Оказалось, что гигантские тыквы могут весить более 1 тонны. Они произошли от больших тыкв Южной Америки благодаря усилиям энтузиастов-фермеров и ботанических обществ. В настоящее время во всем мире ежегодно проводится ряд известных фестивалей гигантских тыкв.

Flickr

Атлантическая гигантская тыква была выведена канадским селекционером тыкв Говардом Диллом. Он выращивал несколько сортов тыквы в Новjq Шотландиb, и был назван «Королем тыкв» после того, как его самые первые гибриды выиграли на взвешивании в ходеМеждународной тыквенной ассоциации в 1979 году. Затем Дилл запатентовал семена атлантической гигантской тыквы в 1979 году.

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