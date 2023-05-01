$80.51-1.0588.37-1.83

Дизайнер интерьера перечислила распространенные ошибки в освещении квартир

Распространенные ошибки в освещении квартир перечислила «Мосленте» дизайнер интерьера, основатель дизайн студии «LiDesign» и бренда домашнего текстиля «Textile LiDesign» Марина Донковцева. Она отметила, что освещение сильно влияет на восприятие пространства.

Дизайнер перечислила частые ошибки в освещении квартир
© Мослента

Самой распространенной ошибкой специалист считает недостаточное количество источников света. Как правило, при ремонте вешают один светильник в центре комнаты, что делает ее неуютной и визуально уменьшает. Дизайнер призвала устанавливать дополнительную подсветку, которая позволит сделать интерьер легче и объемнее.

По ее словам, важно также освещать каждую из используемых в квартире зон. Нужна лампа на компьютерном или письменном столе, у кровати для чтения книг, над шкафами для удобства в выборе одежды, у зеркал. Например, у зеркала лучше ставить холодный, мощный, яркий свет, чтобы удобно было наносить макияж. На кухне следует предусмотреть подсветку кухонного гарнитура в нижней части верхних шкафов или возможность дополнительно подключить под ними лампу. Такой прием сделает свет более рассеянным, визуально расширит пространство кухни и процесс приготовления пищи будет удобным, отметила эксперт.

По мнению Донковцевой, самая удачная высота для установки люстр — 1,7-1,8 метра. Но при выборе светильника всегда важно исходить из габаритов помещения, где он будет располагаться, и подбирать правильную температуру света — это 4000 кельвинов, она наиболее приближена к природному дневному освещению. Такой свет не напрягает глаза и передает цвета без искажений. Для подсветки лучше выбирать лампы с температурой 3000 кельвинов, так атмосфера станет более уютной.

Ранее дизайнер поделился лайфхаками по выбору штор.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий