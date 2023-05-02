Зачем нужно класть пакет в барабан стиральной машины

Мастер по ремонту стиральных машин объяснил, что техника чаще всего выходит из строя у хозяев домашних животных. Шерсть питомцев остается на одежде, в результате чего потом скапливается в машине.

© вечерняя москва

При этом, по его словам, от такого засорения не застрахован никто. В механизме машины могут скопиться и просто мелкие ворсинки одежды, нитки и прочий мусор.