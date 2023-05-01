Семена для рассады: что выбрать для богатого урожая на грядках

Огородники, живущие в разных регионах, в конце зимы и начале весны озадачены вопросом приобретения качественных семян. Чем лучше у них всхожесть, тем больше появится всходов и появится шанс получить богатый урожай при должном уходе: систематическом поливе, внесении в почву удобрений, пропалывании сорняков, своевременном избавлении от вредителей. Что обязательно посадить на огороде, выясним далее.

Популярные овощи

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томаты, огурцы, редис, тыква, баклажаны, морковь, цукини, кабачки, лук, свекла, капуста, горох, болгарский и острый перец. Семена овощей - первое, на что обращают внимание огородники и дачники. Всегда высокий спрос с их стороны на такие наименования, как:

Многих интересует фасоль. Среди числа популярных позиций зелени: базилик, кориандр (кинза), кресс-салат, петрушка, укроп, сельдерей листовой, шпинат, щавель.

Как выбрать хорошие семена

Начинающие огородники из-за неопытности способны столкнуться со сплошными разочарованиями. Чтобы этого избежать, при выборе семян следует обращать внимание на следующую информацию.

Сорт или гибрид? Первый сохраняет первоначальные свойства на протяжении нескольких поколений, лучше переносит перепады погодных условий, способен произрастать на разных почвах, неприхотливый к условиям выращивания. Под сортом понимают группу растений, получившую набор определенных характеристик в результате селекции, которыми они отличаются от других групп. Один из существенных недостатков заключается в том, что урожайность сортовых растений нестабильна (один куст хорошо плодоносит, а другой совсем не хочет), они нуждаются в пчелах для опыления, что вызывает трудности при выращивании в теплице. У сортовых культур болезни передаются по наследству, они подвержены грибкам и вирусам.

При скрещивании нескольких сортов образуются гибриды. Они стойкие к ряду заболеваний, с улучшенными вкусовыми качествами, правильных форм (плоды одинакового размера и отличаются привлекательным внешним видом). Не принято собирать семена из гибридных растений, что приемлемо делать с сортовыми. Наиболее урожайные гибриды первого поколения F1. Плодоношение одинаково стабильно. Заметна высокая устойчивость гибридов к болезням и вредоносным микроорганизмам.