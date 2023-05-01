Почему на участке растут поганки и как с ними бороться

Нередко на дачных участках, особенно если они расположены в лесистой местности, начинают расти грибы. Шампиньонам, маслятам и опятам дачники всегда рады, а вот появление поганок энтузиазма не вызывает.

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Ядовитые и непривлекательные грибы могут прорастать на газоне, в саду и даже в цветнике, портя вид клумбы. Рассмотрим причины появления поганок в саду и способы борьбы с этими грибами, проверенные авторами-практиками сайта Огородоведение.ру.

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Почему на участки растут поганки

Появление грибов на участке говорит о высокой влажности, плодородности и закисленности грунта. Споры поганок могут попасть на огород с ветром, грибницу можно занести на обуви, вместе с лесным грунтом, навозом и опавшими листьями.

Но прорастут споры только в богатой органикой почве, при достаточном уровне влажности.

высокая кислотность и влажность грунта;

систематическое использование свежего навоза;

большое количество растительных остатков на земле, много сорняков;

мульча, состоящая из коры деревьев, опавшей листвы, соломы;

наличие на участке старых пней, коряг, гниющих деревьев. Факторы, способствующие росту поганок на участке:

Часто поганки вырастают на компостной куче, если та расположена в сыром и тенистом месте.

Как бороться с грибами, и нужно ли это делать

преобразуют внесенную органику и грунтовые соли в доступную для растений форму;

подавляют развитие некоторых патогенных микроорганизмов, за счет выделения в грунт природных антибиотиков. С одной стороны, грибы приносят немало пользы земле. Они:

У многих грибов тесный симбиоз с деревьями и кустарниками, который положительно сказывается на росте и развитии полезных растений.

С другой стороны – у поганок крайне неприятный внешний вид, поэтому их присутствие на газоне и в цветнике нежелательно.

Прорастая на огородных грядках, поганки конкурируют с полезными растениями за воду и питание.

Не стоит оставлять расти эти ядовитые грибы, если на участке играют дети и бегают домашние животные.

Если количество поганок на участке невелико, и они не портят вид газона и клумб, уничтожать их не обязательно!

Борьба с поганками включает комплекс мер, направленных на изменение структуры и влажности почвы, и физическое удаление грибницы.

Осушение участка

Грибы растут только на переувлажненной, плохо дренированной почве. Если участок осушить, грибница погибнет. Лишнюю влагу отводят, прокапывая дренажные канавы и устраивая в самых низких местах участка дренажные колодцы. Можно выкопать небольшой пруд, куда направить всю талую и дождевую воду.

Повышают воздухопроницаемость почвы внесением разрыхляющих компонентов: крупного песка или перлита (до ведра на 1 кв. м); мелкого гравия; измельченных стеблей подсолнечника, тростника, грубой соломы.

Если поганки появились летом, когда глубокая перекопка огорода невозможна, поможет регулярное рыхление междурядий и посыпание их песком, смешанным с золой.

Для снижения влажности воздуха над поверхностью почвы, нужно своевременно полоть сорняки (или бороться с ними другими способами) обкашивать междурядья.

Снижение кислотности почвы

Для приведения уровня кислотности к нейтральным или слабокислым (5,5-7 единиц) показателям, в грунт вносят: гашеную известь, древесную золу, доломитовую или костную муку, мел. Дозировка зависит от уровня кислотности, и составляет от 200 до 600 г на 1 кв. м.

Использование специальных средств

бордосская смесь 1%;

железный купорос 1-3%;

Агат;

Чистоцвет;

Фундазол. Эффективно уничтожают грибы препараты: