Почему на участке растут поганки и как с ними бороться

5 причин почему на участке растут грибы поганки и 4 варианта что с ними делать
Нередко на дачных участках, особенно если они расположены в лесистой местности, начинают расти грибы. Шампиньонам, маслятам и опятам дачники всегда рады, а вот появление поганок энтузиазма не вызывает.
Ядовитые и непривлекательные грибы могут прорастать на газоне, в саду и даже в цветнике, портя вид клумбы. Рассмотрим причины появления поганок в саду и способы борьбы с этими грибами, проверенные авторами-практиками сайта Огородоведение.ру.
Почему на участки растут поганки
Появление грибов на участке говорит о высокой влажности, плодородности и закисленности грунта. Споры поганок могут попасть на огород с ветром, грибницу можно занести на обуви, вместе с лесным грунтом, навозом и опавшими листьями.
Но прорастут споры только в богатой органикой почве, при достаточном уровне влажности.
- высокая кислотность и влажность грунта;
- систематическое использование свежего навоза;
- большое количество растительных остатков на земле, много сорняков;
- мульча, состоящая из коры деревьев, опавшей листвы, соломы;
- наличие на участке старых пней, коряг, гниющих деревьев.
Часто поганки вырастают на компостной куче, если та расположена в сыром и тенистом месте.
Как бороться с грибами, и нужно ли это делать
- преобразуют внесенную органику и грунтовые соли в доступную для растений форму;
- подавляют развитие некоторых патогенных микроорганизмов, за счет выделения в грунт природных антибиотиков.
У многих грибов тесный симбиоз с деревьями и кустарниками, который положительно сказывается на росте и развитии полезных растений.
С другой стороны – у поганок крайне неприятный внешний вид, поэтому их присутствие на газоне и в цветнике нежелательно.
Прорастая на огородных грядках, поганки конкурируют с полезными растениями за воду и питание.
Не стоит оставлять расти эти ядовитые грибы, если на участке играют дети и бегают домашние животные.
Если количество поганок на участке невелико, и они не портят вид газона и клумб, уничтожать их не обязательно!
Борьба с поганками включает комплекс мер, направленных на изменение структуры и влажности почвы, и физическое удаление грибницы.
Осушение участка
Грибы растут только на переувлажненной, плохо дренированной почве. Если участок осушить, грибница погибнет. Лишнюю влагу отводят, прокапывая дренажные канавы и устраивая в самых низких местах участка дренажные колодцы. Можно выкопать небольшой пруд, куда направить всю талую и дождевую воду.
Повышают воздухопроницаемость почвы внесением разрыхляющих компонентов: крупного песка или перлита (до ведра на 1 кв. м); мелкого гравия; измельченных стеблей подсолнечника, тростника, грубой соломы.
Если поганки появились летом, когда глубокая перекопка огорода невозможна, поможет регулярное рыхление междурядий и посыпание их песком, смешанным с золой.
Для снижения влажности воздуха над поверхностью почвы, нужно своевременно полоть сорняки (или бороться с ними другими способами) обкашивать междурядья.
Снижение кислотности почвы
Для приведения уровня кислотности к нейтральным или слабокислым (5,5-7 единиц) показателям, в грунт вносят: гашеную известь, древесную золу, доломитовую или костную муку, мел. Дозировка зависит от уровня кислотности, и составляет от 200 до 600 г на 1 кв. м.
Использование специальных средств
- бордосская смесь 1%;
- железный купорос 1-3%;
- Агат;
- Чистоцвет;
- Фундазол.
Указанные средства растворяют в воде и обильно опрыскивают места скопления поганок. За сезон может потребоваться проведение 3-4 обработок.