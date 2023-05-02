Подсмотрели в отеле: 6 фишек, которые преобразят ваш интерьер

Эти лайфхаки сделают квартиру удобнее и уютнее

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Владельцы отелей делают все, чтобы посетителям было комфортно в номере, ведь в этом случае гости будут возвращаться снова и снова. В гостиницах пользуются дизайнерскими лайфхаками, создающими уютную, настраивающую на отдых атмосферу. Некоторые из этих хитростей стоит позаимствовать и воплотить у себя дома.

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Выключатель у кровати

Подумайте, как удобно после вечернего чтения протянуть руку и выключить свет или утром, не выбираясь из постели зажечь лампы. Расположите у изголовья выключатель общего света или отдельную кнопку для бра. Ваши вечера станут значительно комфортнее.

Белое постельное белье

В отелях недаром используют белоснежное постельное. Оно создает эффект чистоты, отлично вписывается в любой интерьер, не требует сортировки перед стиркой. А еще такой выбор белья делает визуально комнату больше, светлее, настраивает на сон. Обзаведитесь парой белоснежных комплектов, они перенесут вас в атмосферу отеля, даже если вы совсем не собираетесь в путешествие.

Использование глубоких оттенков в интерьере

Темно-серый, благородный синий, зеленый создают расслабляющую, спокойную атмосферу. Кроме того, такие оттенки никогда не выходят из моды и выглядят очень актуально. Еще один плюс выбора этих цветов — с ними отлично смотрятся любые аксессуары для интерьера.

Акцент на ванную комнату

Вспомните, как приятно принимать душ или полежать в ванной с пеной в хорошем отеле. Это ощущение создают мягкие полотенца, нейтральные аксессуары, приятный запах и одинаковые флаконы с шампунем, возможно, комнатное растение. Превратите и свою ванную комнату в уютный оазис, тогда вечерний душ станет настоящим ритуалом расслабления.

Ковер на полу

В пятизвездочных отелях всегда на полу разложены ковры. Во-первых, это повышает шумоизоляцию. Во-вторых, так теплее ногам и создается ощущение уюта. Не пренебрегайте этой возможностью: со стильным ковром помещение смотрится более стильным и комфортным.

Плотные шторы

В гостиничных номерах часто используют плотные шторы-блэкаут, чтобы солнечный свет не мешал отдыхать. К тому же, это смотрится очень уютно и современно.

Владельцы отелей делают все, чтобы посетителям было комфортно в номере, ведь в этом случае гости будут возвращаться снова и снова. В гостиницах пользуются дизайнерскими лайфхаками, создающими уютную, настраивающую на отдых атмосферу. Некоторые из этих хитростей стоит позаимствовать и воплотить у себя дома.

Выключатель у кровати

Подумайте, как удобно после вечернего чтения протянуть руку и выключить свет или утром, не выбираясь из постели зажечь лампы. Расположите у изголовья выключатель общего света или отдельную кнопку для бра. Ваши вечера станут значительно комфортнее.

Белое постельное белье

В отелях недаром используют белоснежное постельное. Оно создает эффект чистоты, отлично вписывается в любой интерьер, не требует сортировки перед стиркой. А еще такой выбор белья делает визуально комнату больше, светлее, настраивает на сон. Обзаведитесь парой белоснежных комплектов, они перенесут вас в атмосферу отеля, даже если вы совсем не собираетесь в путешествие.

Использование глубоких оттенков в интерьере

Темно-серый, благородный синий, зеленый создают расслабляющую, спокойную атмосферу. Кроме того, такие оттенки никогда не выходят из моды и выглядят очень актуально. Еще один плюс выбора этих цветов — с ними отлично смотрятся любые аксессуары для интерьера.

Акцент на ванную комнату

Вспомните, как приятно принимать душ или полежать в ванной с пеной в хорошем отеле. Это ощущение создают мягкие полотенца, нейтральные аксессуары, приятный запах и одинаковые флаконы с шампунем, возможно, комнатное растение. Превратите и свою ванную комнату в уютный оазис, тогда вечерний душ станет настоящим ритуалом расслабления.

Ковер на полу

В пятизвездочных отелях всегда на полу разложены ковры. Во-первых, это повышает шумоизоляцию. Во-вторых, так теплее ногам и создается ощущение уюта. Не пренебрегайте этой возможностью: со стильным ковром помещение смотрится более стильным и комфортным.

Плотные шторы