Флорист развенчала главные мифы о комнатных растениях

Комнатные растения окружены множеством мифов. Кто-то отказывается от красивого и жизнелюбивого цветка, потому что он якобы отпугивает женихов. Другие стараются уставить всю комнату растениями, потому что они очищают воздух. Главные мифы о комнатных цветах в комментарии для «Слово и Дело» опровергла флорист Валентина Сафронова.

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Эвкалипт, гибискус и орхидея приносят в дом счастье, а фикус, монстера и папоротник отпугивают мужчин. Кто-то верит, что растения способны очистить воздух от вредных микробов и бактерий. Другие уверены, что домашние цветы насыщают воздух кислородом.

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Эти и другие мифы сильно распространены и влияют на выбор растений далеко не всегда справедливо. Флорист Валентина Сафронова в комментарии для «Слово и Дело» призвала не верить в эти сказки о комнатных цветах. Самая важная вещь, на которую нужно ориентироваться — это агротехника.

Так, многие считают, что обильный полив цветов — это хорошо. Но на самом деле не стоит поливать цветы слишком часто, и уж тем более не стоит в этом усердствовать. Из-за этого многие растения вместо того, чтобы цвести пышным цветом, начинают загнивать. Большой объем воды может вымыть из почвы все полезные минералы и вещества, необходимые для корней. Важно поливать именно отстоявшейся водой комнатной температуры.

Флорист отмечает: в отличие от животных, стресс и неверный уход сказываются на цветах не сразу. О том, что что-то пошло не так, цветок может «сказать» только через месяц.

«На дискомфорт неприятности цветы реагируют не моментально — только спустя достаточно большое время. Росли цветы нормально и ни на что не реагировали, а потом начинают вянуть. Человек и не вспомнит, что месяц-два назад было что-то такое, что для растения было некомфортно», — отмечает флорист.

Вторым распространенным мифом является поверье, что все цветы в комнате должны стоять на подоконнике — ведь там больше всего света. Однако зачастую именно из-за неправильного освещения цветы и погибают. Например, летом — под прямыми солнечными лучами, а зимой — от сквозняков. Более того, цветам, как и другим живым организмам, необходимо бывать в темноте. Одним словом, комнатным растениям нужно организовать грамотный режим освещения.

«Нужно обращать внимание именно на то, в каких условиях растет тот или иной цветок. Иногда бывает так, что посадил, ухаживал, но он умирает. "Наверное, кто-то пришел и наговорил на него, сглазил", — думает хозяин. Но это все глупости, потому что многое зависит от агротехники. Может быть, это цветок, который не любит яркий свет. Или наоборот, ему нужен свет, а его поставили в темный угол», — отмечает флорист.

Вопреки расхожему мнению, цветы никак не повлияют на уровень кислорода в комнате и на чистоту воздуха. В процессе фотосинтеза они действительно выделяют кислород — но ничтожно малое количество, которое никак не скажется на состоянии здоровья. Не могут растения и убивать вирусы и бактерии. Их эфирные масла необходимы для собственной защиты, но они не смогут распространить свое полезное действие на всю комнату.

«Это не те пропорции. Если вы будете жить и спать в оранжерее, может быть вы почувствуете кислород. Но, как правило, в спальне стоят всего один-два цветка на подоконнике, и они никаким образом не влияют на человека. Аллергия может быть на цветущие растения. Человек может среагировать на пыльцу. Но тут все надо подбирать под себя и внимательно наблюдать, что вызывает у вас неприятные ощущения».