Россияне назвали признаки дачи мечты

Главным признаком дачи мечты россияне назвали наличие площадки для барбекю. Свое мнение они высказали в рамках опроса сервиса «Авито Услуги», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Барбекю в качестве атрибута идеальной дачи назвали 66 процентов респондентов. 64 процента опрошенных завили, что на даче обязательно должна быть баня или сауна. Для 59 процентов опрошенных необходимой оказалась возможность разбить на участке сад и цветочные клумбы, столько же выступили за наличие огорода. Свой бассейн на даче хотят иметь 32 процента опрошенных.

Что касается отдыха на даче, то 72 процента респондентов посчитали, что за городом необходимо жарить шашлык. При этом 60 процентов опрошенных отметили, что им нравится проводить время на даче с друзьями и родственниками. 50 процентов предпочитают устраивать рыбалку и ходить в лес.