Схема подкормки помидоров на весь сезон

Для хорошего роста томатам необходимы три основных питательных вещества: азот, фосфор и калий. Говоря об удобрениях, вы часто будете встречать аббревиатуру NPK или на упаковке напечатанное соотношение, содержащее три числа.

© Unsplash

Это соотношение макронутриентов. При чтении упаковки удобрений соотношение, которое вы видите, является соотношением NPK по объему. Например, удобрение с номером 8-6-10 содержит 8% азота, 6% фосфора и 10% калия. Остальное - это наполнитель: инертные ингредиенты или смесь питательных микроэлементов, в номере 10-10-10 равное количество азота, фосфора и калия.

Видео дня

Удобрения для рассады помидоров

Подкормку рассады томатов можно начинать, когда первый набор настоящих листьев хорошо разовьется. Эти листья идут после семядолей, а на момент их полного формирования проросток томата достигает примерно 10 см. В это время применяют подкормку листовых жидким удобрением с большим содержанием фосфора для развития и наращивания корневой системы. Удобрения разводят водой в половине от рекомендованной дозы, выливают в поддон и туда ставят горшочки с рассадой томатов на 15-30 минут для, так называемого, нижнего полива. Подкормка проводится раз в две недели.

Удобрения для рассады томатов после пересадки и весь сезон

После того, как помидоры нарастили сильные корни, рассада окрепла, а угроза заморозков миновала, пришло время для пересадки. После переноса на постоянное место необходимо выдержать две недели без каких-либо удобрений. В это время помидоры получают возможность акклиматизироваться и смыть накопленные соли с корневой системы.

Необходимые питательные вещества томаты в указанный период добудут из почвы, если вы заделали 5 см компоста в верхние 15 см. Когда вы обогащаете почву органикой, то пополняете ее природными соединениями, которые растение затем может синтезировать в энергию.

Через две недели – во время цветения и завязей плодов – понадобится удобрение NPK с более высоким содержанием калия. Если собираетесь использовать NPK 10-10-10, то добавьте что-то, что содержит только калий, например, древесную золу.

После того, как ваши помидоры зацветут, вам нужно будет регулярно их удобрять примерно каждые две недели. В целом, растения лучше справляются с частыми подкормками с низкой концентрацией питательных веществ, чем с меньшим количеством подкормок с высокой концентрацией.

Как только сформируются маленькие зеленые помидорчики, вы можете перейти на сбалансированное удобрение NPK для почвы и включить опрыскивание кальцием по листу против вершинной гнили и деформации плодов.

Самодельные удобрения для помидоров

Для тех, кто предпочитает органические подкормки внесению синтетических препаратов, вот простые рецепты настоев, которые очень любят помидоры.

Компостный чай

Изготовленный из состарившегося компоста, этот «помидорный напиток» содержит все основные и второстепенные питательные вещества, необходимые растениям и здоровой почве. Рассаде он дает стимул, а взрослым растениям - бодрость. Суть приготовления компостного чая проста: поместите компост в емкость с водой, накройте крышкой и оставьте на семь-десять дней, пока вода не приобретет характерный цвет крепкого чая. Вот и все. Разбавляйте до светло-коричневого цвета и поливайте из лейки вокруг основания растений каждые две недели. Для многократной заварки, когда компостом вы небогаты, сделайте пакетированный вариант. В мешок из грубой ткани всыпьте пару лопат компоста, крепок завяжите верхушку и оставьте веревочку. Опустите «компостный пакет» в ведро с водой, дайте настояться, вытащите пакет и отложите до следующего раза. Используйте, пока раствор не станет почти прозрачным.

Навозный чай

Навозный чай готовят так же, как и компостный чай, используя выдержанный конский, коровий навоз, а также птичий и кроличий помет. В этом случае лучше использовать плотную ткань, а не пористую, чтобы предотвратить попадание семян сорняков из навоза в ваш огород. Навозный чай мощнее компостного, особенно, если речь идет о птичьем помете, поэтому его расходуют более экономно и разбавляют сильнее – до бледно-коричневого цвета.

Крапивный чай

Зеленые чаи из листьев крапивы двудомной богаты калием, азотом, кальцием и железом. Крапива - распространенный сорняк, который многие люди считают досадной помехой. На самом деле крапива легко превращается в натуральное удобрение для ваших растений, главное, не забудьте про одежду с длинными рукавами и перчатками для защиты от жалящих волосков.

Собрав крапиву, нарежьте ее небольшими кусочками и поместите в ведро, залейте водой и перемешайте. Дайте настояться пару недель, периодически помешивая. Когда крапива разлагается, она выделяет свои питательные вещества в воду. Затем эту смесь можно использовать в качестве жидкого удобрения для томатов. Чтобы использовать крапивный чай, разбавьте его водой в соотношении 1:10. Например, смешайте 1 стакан настоя с 10 стаканами воды. Затем вы можете использовать эту смесь для полива или распыления по листу. Крапивный чай - отличный способ укрепить здоровье ваших помидоров, не полагаясь на синтетические химикаты, и получить богатый урожай!