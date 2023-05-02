Как правильно ухаживать за обувью

Когда мы приобретаем качественную и зачастую недешевую обувь, кажется, что она будет выглядеть безукоризненно всегда.

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Однако при неправильном отношении кроссовки, ботинки или туфли выйдут из строя очень быстро, и ещё быстрее утратят свой презентабельный внешний вид. А вот правильный уход за обувью позволит сохранить ей жизнь не на один сезон.

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В этой статье рассказываем, каких простых, но важных правил нужно придерживаться, если вы хотите, чтобы ваша обувь всегда была как новая.

Особенности ухода за кожаной обувью

Сначала следует очистить обувь от грязи и пыли сухой или немного влажной тканью. После устранения грязи наносится тонкий слой цветного или бесцветного обувного воска на основе пчелиного воска и ланолина. Крем подбирайте в цвет основного покрытия кожи. Рекомендуется уделять обуви особое внимание в холодное время года, защищая ее от дождя, снега и химикатов с помощью влагоотталкивающих средств.

Подчеркнем, что кожаная обувь бывает из ворсовой, жированной и искусственной кожи. В уходе за каждой из них тоже есть свои особенности.

Ворсовые материалы

К ним относятся велюр, замша, нубук. К этим кожам следует относиться в особой осторожностью: очищать специальной резиновой щеткой и обрабатывать средствами для ворсовых кож и водоотталкивающей пропиткой. В дождливую погоду замшевую обувь лучше не носить. Если необходимо придать паре туфель или ботинок первоначальный вид и скрыть пятна и потертости, можно приобрести в специализированном магазине спрей-краску для обуви из этого материала.

Жированная кожа

Это гладкая или шлифованная кожа, поверхность которой обработана диспергированной в воде смесью жирующих веществ и эмульгаторов. При правильном уходе жированная кожа очень долговечна. После очистки на обувь наносят специальную жировую пропитку, распределяют щеткой и дают впитаться. После этого полируют тканью и обрабатывают специальным спреем.

Искусственная кожа

При должном уходе обувь из искусственной кожи может прослужить не один сезон. Для начала, как всегда, ее следует очистить влажной тканью от пыли и грязи. Затем нанести полирующее средство и спрей для лаковой кожи.

Особенности ухода за тканевой обувью

Обувь из текстиля остается незаменимой для летнего сезона: она хорошо вентилируется, не натирает кожу, да и для долгой прогулки кроссовки подойдут идеально. Однако тканевая обувь слишком быстро пачкается. Поэтому ухаживать за ней нужно ежедневно.

После покупки кроссовок, кед или босоножек из текстиля следует обработать их водоотталкивающим средством. Это поможет ткани меньше промокать и пачкаться. После каждой носки необходимо протирать обувь от грязи и пыли. Для этого подойдет сухая щетка с жесткой щетиной для верха, а подошву можно протирать влажной тряпкой.

Помимо ежедневного ухода, время от времени тканевую обувь нужно полноценно очищать. Сделать это можно двумя способами: ручным и автоматическим. Тканевый материал хорошо выдерживает контакт с водой, так что процесс ручной стирки весьма прост: Из уже очищенной щеткой обуви нужно достать и постирать отдельно стельки и шнурки; Намочить обувь теплой водой и при помощи мыла или порошка очистить текстильную часть. Не стоит использовать агрессивные чистящие вещества, особенно для цветной обуви. Затем необходимо промыть кроссовки, кеды или босоножки под чистой водой до полного удаления мыла; Можно аккуратно и, насколько это возможно, максимально отжать воду. Так обувь высохнет быстрее; Сушат обувь в теплом, сухом и проветриваемом месте.

Важно! Не замачивать обувь в воде на долгое время, это может привести к расклеиванию подошвы.

В стиральной машинке легко можно постирать кеды, кроссовки, балетки, мокасины и так далее. Главное требование — отсутствие каблуков.

Достать из обуви стельки и шнурки;

Очистить вручную сильные загрязнения;

Поместить обувь в мешок для стирки. В другой мешок можно положить стельки и шнурки;

Если в стиральной машинке нет режима для стирки обуви, то следует выставить деликатный и низкую температуру;

Сушить обувь нужно таким же способом, как при ручной стирке;

Независимо от способа очищения, после сушки лучше всего использовать специальную пропитку, которая отталкивает грязь. Что нужно: