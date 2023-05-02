Раскрыта оптимальная частота стирки постельного белья

Эксперты магазина мебели для спальни и постельных принадлежностей Bed Kingdom из Англии раскрыли оптимальную частоту стирки постельного белья. Соответствующий материал публикует Express.

© Lenta.ru

Специалисты заявили, что удалять загрязнения с данного вида изделий следует один раз в неделю. При этом они отметили, что для некоторых людей подобный график может быть затруднительным:

«Еженедельная смена постельного белья может показаться хлопотной, особенно если вы заняты на работе, заботитесь о детях или просто занимаетесь повседневными делами».

По словам экспертов, в указанном случае допустима стирка раз в две недели, но не реже. За ночь на ткани накапливаются пот, кожное сало и чешуйки отмершей кожи, что впоследствии становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков, пояснили они.