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Названа идеальная частота стирки постельного белья

Стирать постельное белье достаточно один раз в неделю. Об этом сообщили эксперты английского мебельного магазина Bed Kingdom.

Названа идеальная частота стирки постельного белья
© Вечерняя Москва

По их словам, для некоторых людей из-за рабочего графика подобная частота станет хлопотной. В таком случае рекомендуется стирать постельное белье не реже, чем раз в две недели.

— Один раз в неделю — это здоровый баланс между стиркой постельного белья достаточно регулярно, чтобы избежать накопления бактерий, микробов и грязи, но не настолько часто, чтобы это стало трудно вписать в ваш распорядок дня, — рассказали эксперты изданию Express.

Мастер по ремонту стиральных машин объяснил, что техника чаще всего выходит из строя у хозяев домашних животных. По его словам, избежать подобных загрязнений поможет лайфхак.

Во время стирки стоит положить в барабан пустой полиэтиленовый пакет без рисунка. Он соберет в себя весь мусор, а белье станет чистым.

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