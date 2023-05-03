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Как правильно выбрать кондиционер

Кондиционер лучше всего покупать осенью, при этом внимание в первую очередь стоит обращать на мощность охлаждения и энергоэффективность модели. Правильно выбирать климатическую технику россиян научили эксперты «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как правильно выбрать кондиционер
© Lenta.ru

Летом спрос на кондиционеры растет, из-за чего цены на такую технику повышаются. Эксперт онлайн-гипермаркета Ангелина Суркова советует приобрести кондиционер до того, как начнется ажиотаж. В сентябре-октябре многие магазины предлагают скидки на климатическое оборудование, а в середине или конце лета спрос на него снижается — в эти периоды покупать кондиционеры выгоднее всего.

Среди важных характеристик Суркова выделяет мощность охлаждения техники, однако стоит учитывать размеры помещения. Для расчетов можно использовать формулу один киловатт на 10 квадратных метров. Также нужно обратить внимание на количество окон, наличие системы вентиляции и тип климата в регионе — все эти факторы подскажут, какой именно кондиционер необходим для поддержания температуры в конкретной квартире.

Лучше покупать кондиционеры с высоким коэффициентом энергоэффективности (SEER или EER). Чем выше значение параметра, тем меньше электроэнергии будет потреблять техника. Кроме того, стоит обратить внимание на уровень шума, особенно если устройство планируется установить в спальне или гостиной. Комфортнее всего будет при показателе 25-50 децибел. Эксперт советует выбирать инверторный кондиционер вместо обычного — таким образом можно снизить риск простудиться.

По словам Сурковой, стоимость качественных кондиционеров начинается от 20-30 тысяч рублей за модель средней мощности. Более современная и мощная техника обойдется примерно в 50-60 тысяч и более. На цену могут повлиять дополнительные функции, в том числе инвертор и возможно управления через смартфон.

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