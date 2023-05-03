Как понять, что вы попали в дом к женщине, с которой мужчине стоит быть осторожным.

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Понять, что перед вами женщина, которая знает себе цену, можно уже переступив порог ее дома. Психологи называют несколько признаков, которые не дадут ошибиться — перед вами уверенная женщина, и с ней стоит быть осторожным любому мужчине.

Вкусный аромат в помещении

Первое, на что обращают внимание люди, вошедшие в дом, так это аромат помещения. Хозяева не всегда его ощущают, так как долго в нем находятся. Хороший диффузор, распыляющий вкусный ненавязчивый аромат, — обязательный элемент в доме, где принято часто принимать гостей, и в котором женщина прекрасно понимает ценность атмосферы для всех присутствующих. Обратите внимание на этот момент.

В помещении много естественного света

Еще один важный момент, который выдает уверенную в себе хозяйку дома — в ее квартире или доме всегда много естественного света. Открытые шторы и чистые окна, через которые в помещение попадает достаточно солнечного света, на все это гости обращают внимание, будьте уверены. Уверенная в себе женщина не будет заставлять балкон лишними вещами, которые не будут пропускать свет, вместо этого она оборудует на балконе столик для утреннего ритуала — чашка кофе под теплыми лучами солнца в летнее время.

В доме всегда чисто

Причем в доме чисто не только тогда, когда намечается вечеринка или посиделки с подругой. Хотя бы раз в неделю уверенная в себе женщина устраивает влажную уборку, а еще лучше — просит домашних ей в этом помочь. Вместе и веселее, и работа лучше идет. В крайнем случае можно вызвать клининговую службу.

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