Как правильно выбирать кондиционер

Российские эксперты советуют покупателям приобретать кондиционеры осенью, а не в пиковые летние месяцы, когда спрос высок, а цены завышены. Ангелина Суркова, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», рассказала о правильном подборе кондиционеров, ее слова приводит Лента.ру.

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Он рекомендует при покупке ориентироваться на мощность охлаждения и энергоэффективность кондиционеров. Лучше всего выбирать кондиционер с мощностью охлаждения, соответствующей размеру помещения, которую можно рассчитать по формуле один киловатт на 10 квадратных метров. Кроме того, следует учитывать наличие окон, системы вентиляции и климат в регионе.

Суркова советует выбирать кондиционеры с высоким коэффициентом энергоэффективности, например SEER или EER. Чем выше значение этого параметра, тем меньше электроэнергии будет потреблять устройство.

Также следует обратить внимание на уровень шума, особенно если кондиционер будет установлен в спальне или гостиной. Эксперт рекомендует выбирать инверторный кондиционер вместо стандартного, так как это может снизить риск простуды.