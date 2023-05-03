6 вещей в доме, которые выдают жадную хозяйку

Без них квартира станет уютнее, а жизнь комфортнее.

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Дом говорит о хозяйке иногда даже больше, чем хотелось бы. Иногда совсем неприметные детали выдают жадность обитателей квартиры. Проверьте, нет ли их у вас?

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Изношенное постельное белье

Качественный комплект стоит недешево, поэтому прижимистые хозяйки стараются покупать их пореже, латая простыни и пододеяльники. Тонкое, разномастное постельное тоже говорит о жадности, оно быстро рвется, теряет вид. Поэтому не скупитесь на хороший комплект, он прослужит много лет, а выглядеть будет, как новый.

Вещи из отелей

Полотенца с монограммами гостиниц, тапочки, маски для сна и прочие отельные мелочи дома говорят о том, что жители квартиры пытаются сэкономить и использовать деньги, потраченные на отдых, по максимуму. Не забирайте эти памятные сувениры, они стоят совсем не дорого, а напоминать будут не об отдыхе, а об излишней экономии.

Старые вещи вместо тряпки

Специальные симпатичные тряпочки и салфетки для уборки стоят совсем недорого, но смотрятся куда симпатичнее, чем порванные футболки. Кстати, пыль такие салфетки тоже собирают гораздо лучше. Помните, что ветошь должна отправляться в мусорный контейнер.

Надколотая посуда

Это не только плохая примета, кружки и тарелки со сколами смотрятся неэстетично и портят вид даже самой симпатичной кухни. Да, жаль расставаться с любимой чашкой, если откололся-то всего маленький кусочек. Но смотрите на это, как на возможность отправиться в магазин и выбрать новую, еще более удобную и стильную посуду.

Пакет с пакетами

Иногда их скапливается столько, что совершенно непонято, для чего они могут пригодиться. Выглядит ящик или полка, забитая пакетами, очень неопрятно. Куда лучше обзавестись экологичным шопером для покупок, а для мусора использовать специальные пакеты на завязках.

Растворимый кофе и чай в пакетиках