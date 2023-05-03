6 вещей в доме, которые выдают жадную хозяйку
Без них квартира станет уютнее, а жизнь комфортнее.
Дом говорит о хозяйке иногда даже больше, чем хотелось бы. Иногда совсем неприметные детали выдают жадность обитателей квартиры. Проверьте, нет ли их у вас?
Изношенное постельное белье
Качественный комплект стоит недешево, поэтому прижимистые хозяйки стараются покупать их пореже, латая простыни и пододеяльники. Тонкое, разномастное постельное тоже говорит о жадности, оно быстро рвется, теряет вид. Поэтому не скупитесь на хороший комплект, он прослужит много лет, а выглядеть будет, как новый.
Вещи из отелей
Полотенца с монограммами гостиниц, тапочки, маски для сна и прочие отельные мелочи дома говорят о том, что жители квартиры пытаются сэкономить и использовать деньги, потраченные на отдых, по максимуму. Не забирайте эти памятные сувениры, они стоят совсем не дорого, а напоминать будут не об отдыхе, а об излишней экономии.
Старые вещи вместо тряпки
Специальные симпатичные тряпочки и салфетки для уборки стоят совсем недорого, но смотрятся куда симпатичнее, чем порванные футболки. Кстати, пыль такие салфетки тоже собирают гораздо лучше. Помните, что ветошь должна отправляться в мусорный контейнер.
Надколотая посуда
Это не только плохая примета, кружки и тарелки со сколами смотрятся неэстетично и портят вид даже самой симпатичной кухни. Да, жаль расставаться с любимой чашкой, если откололся-то всего маленький кусочек. Но смотрите на это, как на возможность отправиться в магазин и выбрать новую, еще более удобную и стильную посуду.
Пакет с пакетами
Иногда их скапливается столько, что совершенно непонято, для чего они могут пригодиться. Выглядит ящик или полка, забитая пакетами, очень неопрятно. Куда лучше обзавестись экологичным шопером для покупок, а для мусора использовать специальные пакеты на завязках.
Растворимый кофе и чай в пакетиках
Эти изобретения дома говорят о том, что хозяйка не привыкла баловать ни себя, ни свою семью. Чай в сашетах не имеет ничего общего с настоящим напитком, его производят из чайных отходов. А растворимый кофе не является родственником кофейного зерна. Научитесь беречь себя и близких, начав с покупки красивого чайника, френч-пресса или кофеварки.