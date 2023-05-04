Цветы, которые портят внешний вид вашего участка

И еще они могут «съесть» своих соседей.

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Далеко не все планируют овощные мероприятия на даче, кто-то предпочитает заниматься исключительно садом. Но выращивание цветов требует чуть ли не большего внимания, чем томаты и огурцы. Причем проблемы могут начаться еще на этапе выбора растений — многие цветы не просто не украшают участок, но и наносят вред другим растениям.

Мы собрали топ цветов-агрессоров, от которых лучше отказаться.

Гигантский золотарник

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Довольно популярное растение на садовых участках. Нет ничего удивительного, что садоводы предпочитают его многим другим цветам — при разрастании цветов создается впечатление, что вы оказались на солнечном поле. Да и устойчивости растения можно только позавидовать. При этом стоит помнить, что если запустить рост цветов и никак его не контролировать, золотарник может вытеснить соседние растения. В конце концов, сплошной ковер из золотарника смотрится не слишком эстетично, поэтому выбирайте сорт, который разрастается не слишком быстро.

Шиповник

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Симпатичные цветы шиповника знакомы всем нам с детства. Вкусный чай с шиповником и настойки помогают повысить иммунитет и в целом приободриться. Но стоит ли высаживать кусты шиповника на своем участке? Не все опытные садоводы сочтут это хорошей идеей. Знаете ли вы, что некоторые виды шиповника могут захватить ваши грядки? Если вам дорог урожай, лучше присмотрите другое растения для красоты участка.

Колокольчик

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