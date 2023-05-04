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Как отличить гадюку от ужа

С приходом теплой погоды россияне стали чаще выбираться на природу, где их может подстерегать опасность, и речь идет не только про клещей. Эксперты рассказали, как во время прогулки не встретиться с опасными гадюками.

Как отличить гадюку от ужа
© РИА "ФедералПресс"

«Гадюка – это змея некрупного размера. В зависимости от подвида и мест обитания длина может составлять от 40 до 60 сантиметров. Гадюки, живущие на севере страны, могут быть гораздо крупнее – до 80 сантиметров», – передает издание «Пятый канал».

При этом окраска гадюки изменчива: она может быть от светло-серого до черного цвета. Как правило, гадюки обитают в смешанных лесах. Следует уметь отличать ее от обычного ужа.

Так, ужи живут в болотистых местах, а гадюки – на лесистых. Кроме того, тело у ужа более длинное и тонкое, чем у гадюки.

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