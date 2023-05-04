9 предметов в ванной, которые вы забываете почистить

Когда вы в последний раз покупали новый ёршик для унитаза? Часто ли моете коврики и щётки?

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Какие предметы в ванной комнате уже давно требуют вашего внимания, напомнили в журнале Better Homes & Gardens.

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1. Коврики для ванной комнаты

Из-за большой влажности на них часто появляется плесень, так что обязательно стирайте их. Ознакомьтесь с инструкцией по уходу за ковриком — некоторые из них можно мыть только вручную. Чистить коврики нужно не реже раза в три-четыре недели. Частота замены коврика зависит от его состояния — покрытие с повреждениями или следует заменить как можно скорее.

2. Мочалки

Мочалка — питательная среда для размножения бактерий, плесени и дрожжей. Она становится вместилищем всех клеток кожи, которые вы соскребаете с себя во время мытья. Большинство экспертов единогласно сходятся во мнении, что мочалку лучше убрать из ванной комнаты совсем. Альтернативой ей могут стать губки, которые нужно менять один раз в три-четыре недели, или пластиковые мочалки, которые стоит выбрасывать раз в два месяца. Сушите их перед походом в душ и ежедневно мойте в разбавленной отбеливателем воде.

3. Ёршики для унитаза

Щётки для туалета — самые грязные предметы в квартире. Удалите с них бактерии, грязь и фекалии и замочите в ведре с горячей водой с отбеливателем. Держатель нужно также тщательно очистить.

4. Кнопка слива воды

Большинство из нас регулярно моет унитаз, но кнопка остаётся немытой годами. Используйте воду с отбеливателем для очистки кнопки смыва. В качестве альтернативы можно применить дезинфицирующую салфетку. Не забывайте также и о крышке унитаза.

5. Кисти для макияжа

Случайно вскочивший прыщ может быть не только следствием стресса или проблем с гормонами, но и использования грязной кисточки для макияжа.

«Если щетина на вашей кисти перестала быть мягкой, промойте её с мощью хозяйственного мыла или детского шампуня без запаха. Храните предметы в шкафу или в выдвижном ящике. Оставаясь вдалеке от брызг, они будут чистыми намного дольше», — сказано в публикации.

6. Вытяжка в ванной комнате

Вытяжки в ванной способствуют уменьшению влажности воздуха, но это делает их прекрасной мишенью для пыли и разрастающейся плесени. Ткань из микрофибры или специальное средство поможет очистить грязь.

7. Дозатор для мыла

Если вы регулярно переливаете мыло в дозатор, включите его очистку в свой еженедельный план уборки. Смешайте тёплую воду и несколько капель средства для мытья посуды, чтоб его отмыть. Грязные отложения соскребите чистой зубной щёткой.

8. Бритвенные лезвия

Если на вашей бритве появились явные признаки ржавчины, настало время её выбросить. Новую лучше держать в чистоте и тщательно споласкивать после использования, удаляя с неё остатки волос.

9. Расчёски и щётки для волос