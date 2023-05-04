Раскрыты способы надолго сохранить качество вещей после стирки

Блогерша Шавонн (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, раскрыла способы надолго сохранить качество вещей после стирки. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 71,5 тысячи подписчиков.

© Unsplash

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @restyleliving рекомендовала не стирать одежду после ее первого использования. Также, чтобы добиться указанного эффекта, по словам юзерши, необходимо выворачивать одежду наизнанку.

«Особенно джинсы и вещи с принтами. Это предотвратит выцветание краски на вашей одежде и защитит внешний слой ткани от трения во время стирки», — заверила автор видео.