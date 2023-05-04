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Раскрыты способы надолго сохранить качество вещей после стирки

Блогерша Шавонн (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, раскрыла способы надолго сохранить качество вещей после стирки. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 71,5 тысячи подписчиков.

Раскрыты способы надолго сохранить качество вещей после стирки
© Unsplash

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @restyleliving рекомендовала не стирать одежду после ее первого использования. Также, чтобы добиться указанного эффекта, по словам юзерши, необходимо выворачивать одежду наизнанку.

«Особенно джинсы и вещи с принтами. Это предотвратит выцветание краски на вашей одежде и защитит внешний слой ткани от трения во время стирки», — заверила автор видео.

Помимо этого, женщина посоветовала сушить предметы гардероба естественным путем, чтобы избежать внешних повреждений материалов. В заключение Шавонн уточнила, что вещи из синтетических тканей недолговечны. При этом одежда высокого качества сохраняет свой внешний вид на более длительный период.

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