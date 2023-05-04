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Инструкция: как ухаживать за букетом

Срок свежести букета зависит от типа цветов и способа выращивания. Однако многое также зависит и от ухода за букетом. Если вы привыкли просто ставить цветы в вазу и любоваться ими, то они не простоят и недели. С правильным уходом букет будет радовать вас от трех недель.

Инструкция: как ухаживать за букетом
© Unsplash

В материале “Рамблера”, — инструкция о том, как правильно ухаживать за букетами из срезанных цветов.

  1. Снимите упаковку. Даже если цветы обернуты в очень красивую обертку, ее лучше снять. Пластик начинает гнить в воде и не дает цветам получать влагу.
  2. Подготовьте чистую вазу. И не забудьте ее продезинфицировать. Если ваза стояла довольно долго, в ней могли накопиться грязь и бактерии.
  3. Наливайте чистую воду. Лучше всего подойдет фильтрованная вода с чистящим средством. Можно добавить буквально каплю дезинфицирующего средства — оно обезвредит бактерии в воде и не навредит цветам.
  4. Срежьте листья внизу стебля. Если при погружении в воду листья остаются в воде, то их нужно обрезать, иначе они начнут быстро гнить.
  5. Подрежьте стебли. При транспортировке букета стебли закупориваются без влаги. Подрезать нужно под углом 45 градусов. Чем длиннее будет надрез, тем лучше для цветов.
  6. Подберите место. На цветы не должны попадать солнечные лучи, рядом не должно быть сквозняка. Также не стоит оставлять цветы в душном помещении.
  7. Меняйте воду. Делать это надо каждый день, чтобы в воде не развились бактерии. Вода может зацвести и стать губительной для цветов.
  8. Положите в холодную воду. Как только вы заметили, что букет начал увядать, положите на ночь его в холодную воду. На следующий день он посвежеет. Не забудьте еще немного подрезать стебли.

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