Инструкция: как ухаживать за букетом
Срок свежести букета зависит от типа цветов и способа выращивания. Однако многое также зависит и от ухода за букетом. Если вы привыкли просто ставить цветы в вазу и любоваться ими, то они не простоят и недели. С правильным уходом букет будет радовать вас от трех недель.
В материале “Рамблера”, — инструкция о том, как правильно ухаживать за букетами из срезанных цветов.
- Снимите упаковку. Даже если цветы обернуты в очень красивую обертку, ее лучше снять. Пластик начинает гнить в воде и не дает цветам получать влагу.
- Подготовьте чистую вазу. И не забудьте ее продезинфицировать. Если ваза стояла довольно долго, в ней могли накопиться грязь и бактерии.
- Наливайте чистую воду. Лучше всего подойдет фильтрованная вода с чистящим средством. Можно добавить буквально каплю дезинфицирующего средства — оно обезвредит бактерии в воде и не навредит цветам.
- Срежьте листья внизу стебля. Если при погружении в воду листья остаются в воде, то их нужно обрезать, иначе они начнут быстро гнить.
- Подрежьте стебли. При транспортировке букета стебли закупориваются без влаги. Подрезать нужно под углом 45 градусов. Чем длиннее будет надрез, тем лучше для цветов.
- Подберите место. На цветы не должны попадать солнечные лучи, рядом не должно быть сквозняка. Также не стоит оставлять цветы в душном помещении.
- Меняйте воду. Делать это надо каждый день, чтобы в воде не развились бактерии. Вода может зацвести и стать губительной для цветов.
- Положите в холодную воду. Как только вы заметили, что букет начал увядать, положите на ночь его в холодную воду. На следующий день он посвежеет. Не забудьте еще немного подрезать стебли.