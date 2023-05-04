Инструкция: как ухаживать за букетом

Срок свежести букета зависит от типа цветов и способа выращивания. Однако многое также зависит и от ухода за букетом. Если вы привыкли просто ставить цветы в вазу и любоваться ими, то они не простоят и недели. С правильным уходом букет будет радовать вас от трех недель.