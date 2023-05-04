В сети опубликовали список лучших вьющихся растений для балкона

MyDecor составил список растений, которые идеально подойдут для балкона. К ним относится девичий виноград. Такое растение можно часто встретить на дачных участках. Побеги неприхотливы в уходе, они хорошо оплетают каркасную сетку.

© Runews24.ru

Плющ хорошо уживётся на балконе северной стороны, продуваемом сквозняками. Растение быстро разрастается, поэтому его следует периодически подрезать.

Хмель тоже неприхотлив в уходе, но очень цепкий. За сезон он может охватить балкон и ближайшее к нему пространство.

Клематис – это многолетняя лиана, которая плохо растёт вверх, но красиво свисает с подвесных кашпо. Клематис цветёт яркими цветами. В длину он может достичь четырёх метров.

Ипомея тоже хорошо себя чувствует в кашпо и может расти в длину. У неё бывают различных оттенков цветы.