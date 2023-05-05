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Как пользоваться бытовой химией без вреда для здоровья

Недавно американские неврологи выяснили, что трихлорэтилен, содержащийся в средствах для уборки, может быть причиной развития болезни Паркинсона.

Как пользоваться бытовой химией без вреда для здоровья
© РИА "ФедералПресс"

Стоит ли отказываться от бытовой химии, чтобы избежать проблем со здоровьем, рассказал в беседе с «ФедералПресс» специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер.

«Трихлорэтилен – чрезвычайно ядовитая вещь, поэтому современная бытовая химия бывает невероятно опасна. Но и любая металлическая ложка, с помощью которой мы питаемся, токсична, потому что это ионы тяжелых металлов. Даже водопроводная вода, прошедшая все стадии обеззараживания, является токсичной. Любая еда городского человека токсична. И что с этим делать?», – высказался собеседник.

Любой человек, конечно, может сменить городской образ жизни на лесной, посчитав ту среду более безопасной – но на природе вариантов отравиться чем-либо, нанести вред здоровью гораздо больше, отметил Эдигер.

Бытовая химия, по словам специалиста, нуждается в очень жестком соблюдении правил пользования. То есть, когда человек моет посуду специальным средством, его нужно стараться максимально точно смывать с поверхностей. Если этого не делать, в организм будут попадать детергенты (поверхностно активные вещества, снимающие жир), и печень вместо своей основной работы будет заниматься только их перевариванием.

«Любая уборка, безусловно, должна быть в перчатках. Ведь в средствах для ухода за ванной, раковиной, унитазом содержатся едкие вещества, которые могут съесть кожу и слизистую», – заключил эксперт.

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