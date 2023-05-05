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5 пород собак, которые идеально подойдут для семей с детьми

Питомец в доме — как второй ребенок. Собака может не ужиться в одной квартире с малышами, да и дети до пяти лет, как рассказывает кинолог Катерина Кравцова в беседе с «МК-Новосибирск», могут затрогать и измучить пушистого друга. Впрочем, некоторые породы собак отнюдь не агрессивны, поэтому идеально подойдут для семей с детьми.

5 пород собак, которые идеально подойдут для семей с детьми
© Super.ru

Так, например, представители брюссельских гриффонов отлично ладят с малышами. По словам кинолога, на повышенное внимание они реагируют невозмутимо. Кроме того, отлично чувствуют себя в квартирах и способны к воспитанию. Их характер корректировать легко. Но если у хозяев нет времени уделять должное внимание такой собаке, эксперт рекомендует не заводить ее.

Миниатюрная вельш-корги пемброк может стать для ребенка отличным другом и компаньоном, поскольку любит находиться в компании. Эта порода отличается интеллектом и легко поддается дрессировке, а в опасных ситуациях проявит преданность и бесстрашие.

В отношениях с ребенком кавалер-кинг-чарльз-спаниель не будет тем самым другом, который подначивает на баловство. Доминировать — совсем не в стиле этой породы. По словам специалиста, такие питомцы относятся ко всем членам семьи одинаково. Кроме того, с радостью принимают участие в подвижных играх. А это растущим детям как нельзя кстати!

А вот пудели подойдут для любознательных детей. Представители этой породы спокойны и очень любят ласку и одобрение. И побегать с кем-то на пару пудели всегда не прочь.

Собаки породы шелти отличаются проницательностью: если ребенок не настроен играть, питомец не станет ему докучать. Правда, хозяевам стоит учитывать, что шелти очень энергичны, спокойным деткам такая собака не подойдет. Она может заскучать, а это не принесет радости ни ребенку, ни уж тем более его родителям.

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