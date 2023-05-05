Как упростить работу на садовом участке

Освободится время на отдых и общение с близкими.

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Дача у кого-то ассоциируется с отдыхом, у других с приятной работой, почти медитативной, помогающей отвлечься от тяжелых мыслей. Но есть и те, кто считает свой сад — тяжелой ношей, а после выходных за городом возвращается домой уставшим и вымотанным.

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Чтобы этого не произошло, возьмите на заметку несколько полезных советов.

Составьте план

Яркие пакетики с семенами, урожай на соседнем участке, хвастающиеся приятели с экзотическими овощами и фруктами: хочется посадить все и сразу. Но подумайте, хватит ли у вас сил на уход за таким количеством растений, каждое из которых требует особо обращения. Составьте план, что и куда вы посадите, какого ухода и времени это потребует. Выбирайте самое необходимое, то, что проверено опытом, отлично приживается и приносит урожай. Так вы сэкономите и силы, и финансы.

Обзаведитесь инструментом

Замените старые, слишком низкие, неудобные инструменты на современные, эргономичные. Вам станет гораздо проще работать, потребуется меньше усилий, а значит, к концу дачного дня вы будете чувствовать себя бодрее.

Выбирайте неприхотливые растения

Почти у каждого овоща или фрукта есть сорт, который не требует сложного ухода. Да, им может понадобиться так называемый «ясельный период», но после высадки побегов ухаживать за такими растениями каждый день не требуется. Вы сможете распределять усилия, составлять график работ.

Создайте систему полива

Чтобы не бегать с лейками и ведрами по всему участку, один раз потратьте средства на организацию удобного автоматического полива. Эти вложения сэкономят для вас столько усилий, что вы точно не пожалеете.

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