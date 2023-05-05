6 неочевидных предметов, которые создают бардак на кухне

Устраните визуальный шум.

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Иногда кухня смотрится неопрятно, несмотря на все усилия. Иногда именно визуальный шум создает ощущение бардака.

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Справиться с ним несложно, важно лишь устранить лишние предметы.

Пластиковые контейнеры

В них можно упаковать обед в офис, хранить продукты в холодильнике, сделать заготовки для застолья. Но если контейнеров становится слишком много, они создадут беспорядок. Ограничьтесь двумя наборами контейнеров, которые можно сложить друг в друга. Так их можно хранить компактно, а для каждого случая найдется контейнер нужного размера.

Кружки

Если вы создаете коллекцию, то отведите для нее специальные полки, а если кружки скопились сами по себе — что-то дарили, другие покупали в наборе, то уберите в коробки или дальние ящики все ненужные. Оставьте только те, что вам особенно по душе.

Старые кухонные полотенца

Даже самую стильную кухню может испортить неправильный текстиль. Если на батареях, крючках, ручке духовки развешены старые, потерявшие цвет полотенца, то помещение всегда будет смотреться неопрятным. Меняйте текстиль чаще, а чтобы не возникало визуального шума, покупайте однотонные полотенца разных размеров без принтов и вышивки.

Не закрепленный пакет для мусора

Некоторые вместо ведра использую пакет, который вешают на ручки кухонного гарнитура. Иногда это даже не однотонный пластиковый мешочек, а пакет из супермаркета. Эта неприглядная деталь мгновенно убивает уют. Приобретите закрытое ведро с крышкой. Пусть оно будет однотонным и подходит под общий цвет кухни.

Мелочи на холодильнике

И не только. Со временем во многих квартирах холодильник обрастает множеством магнитиков, а место над ним захламляется ненужными журналами, спичками, туда попадают ручки, блокноты, стикеры для записей. Все это создает визуальный шум, ощущение бардака.

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