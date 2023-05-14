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Как подготовить плодово-ягодные кустарники к новому сезону: видео

Совсем скоро начнется новый огородный сезон. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как лучше и правильнее подготовить плодово-ягодные кустарники на своем участке к весне.

На канале "Голова Садовая" рассказали, что именно нужно сделать каждому садоводу, чтобы растения на его участке росли здоровыми и хорошо плодоносили.

Первым шагом идет обрезка кустарников. Нужно убрать все поврежденные, заболевшие и сухие ветви, а также снять старую листву. Так солнечному свету и свежему воздуху станет проще питать куст и его урожайность будет выше.

Также после зимы кустарники нуждаются в питательных веществах, поэтому перед началом нового сезона необходимо использовать удобрение.

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Подробнее о том, как подготовить кустарники к новому урожайному сезону, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как выбрать хорошие семена для дачи.

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