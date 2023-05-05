Посадка картофеля в 2023: когда и как сажать картошку, благоприятные дни

Картофель в России появился при Петре I, причем сразу необычный овощ местным не полюбился. Спустя время картошка прижилась – она сытная, ее легко вырастить, да и в уходе она неприхотлива, хранится тоже хорошо. Блюда из картофеля полюбились россиянам настолько, что ее заслуженно стали называть «вторым хлебом». «Рамблер» расскажет, как лучше сажать картофель в мае.

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Когда мы говорим, что картофель неприхотлив в уходе, это не значит, что клубни можно просто бросить в лунки и забыть о них. Получение урожая невозможно, если высадить их не вовремя, не подготовить грядку или сами клубни.

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Когда сажать картошку

Прежде чем сажать картофель в открытый грунт, нужно ознакомиться с прогнозом погоды. Если заморозки уже не настигают, а земля прогрелась до +6-10 градусов, можно смело приступать к посадке. Торопиться не стоит – запоздалые заморозки могут подморозить клубни и лишить вас половины урожая. В средней полосе активная посадка происходит в начале мая и длится до середины июня.

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Как подготовить картошку к высадке

Картошка долго всходит – первые ростки появляются через две недели после высадки. Это при условии, что посадочный материал уже подготовлен, поэтому опытные дачники делают предпосевную обработку клубней (отбирают самые качественные, обезвреживают и прогревают). Из чего она состоит:

Откройте место хранения посадочного материала, выньте его и вынесите в сухое и теплое помещение.

Отбракуйте клубни, на которых есть следы плесени, трещины, повреждения и прочее. Отобранные клубни разложите их в один слой в сухие ящики и поставьте в темном месте на три-четыре недели при температуре 14-16˚С днем и 10-12˚С ночью.

За неделю до посева прогрейте посадочный материал. Для этого перенесите его в помещение с температурой порядка 20-22˚С. В результате такой обработки на клубеньках сформируются ростки, что гарантирует быструю и хорошую всхожесть.

Способы высадки

Существует несколько методик посадки картошки – ниже три наиболее популярных.

Под лопату

Это традиционный способ посадки картофеля в лунки, когда на вспаханном участке с помощью лопаты делают лунки в ряд на глубине 7-10 см, расстояние между ними — около 30 см. На дно получившейся лунки кладут немного компоста или нитроаммофоски, укладывают клубень и засыпают грунтом. После окончания посадки важно выровнять поверхность поля граблями.

Под пленку

Если высадить таким способом ранние или ультраранние сорта, можно получить клубни намного быстрее, чем при обычном выращивании. Участок перекапывается и удобряется, а затем на землю кладем нетканый материал либо пленка черного цвета. Она будет поглощать солнечные лучи и позволит картошке скорее созреть. В пленке нужно сделать крестообразные отверстия размером 10х10 см под клубни и прикопать клубни в отверстия.

Вгребни

Это голладская система посадки – ряды ориентируют строго с юга на север и вскапывают лунки на расстоянии 30-40 см одна от другой, засыпают туда половину лопаты перегноя и зеленый горошек. После этого укладывают проросший клубень и закапывают его, формируя с двух сторон подобие горок. По мере развития куста его окучивают, одновременно удаляют сорняки. Это формирует еще более высокую горочку. В результате высота картофеля над каждым кустом составляет порядка 30 см. Корневая система располагается внутри гребня и получает достаточное количество воздуха.

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В какие дни лучше сажать картофель

В южных регионах картофель сажают уже в апреле, поздние сорта – в начале мая.

Средняя полоса, центральные регионы и Подмосковье – здесь картофель сажают в первую половину мая.

Сибирь, Урал, Забайкалье – обычно к посадке картофеля приступают после 10 мая и проводят до конца месяца. В древности земледельцы древности замечали связь между фазами Луны и жизненным циклом растений. Многие садоводы придерживаются этой системы и по сей день.

Когда сажать картофель по лунному календарю

По Лунному календарю в мае для посадки картофеля будет несколько удачных дней: 7, 11, 17 – самые лучшие, но можно сажать и 3, 4, 8–9, 16 числа.