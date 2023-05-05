Посадка картофеля в 2023: когда и как сажать картошку, благоприятные дни
Картофель в России появился при Петре I, причем сразу необычный овощ местным не полюбился. Спустя время картошка прижилась – она сытная, ее легко вырастить, да и в уходе она неприхотлива, хранится тоже хорошо. Блюда из картофеля полюбились россиянам настолько, что ее заслуженно стали называть «вторым хлебом». «Рамблер» расскажет, как лучше сажать картофель в мае.
Когда мы говорим, что картофель неприхотлив в уходе, это не значит, что клубни можно просто бросить в лунки и забыть о них. Получение урожая невозможно, если высадить их не вовремя, не подготовить грядку или сами клубни.
Когда сажать картошку
Прежде чем сажать картофель в открытый грунт, нужно ознакомиться с прогнозом погоды. Если заморозки уже не настигают, а земля прогрелась до +6-10 градусов, можно смело приступать к посадке. Торопиться не стоит – запоздалые заморозки могут подморозить клубни и лишить вас половины урожая. В средней полосе активная посадка происходит в начале мая и длится до середины июня.
Как подготовить картошку к высадке
Картошка долго всходит – первые ростки появляются через две недели после высадки. Это при условии, что посадочный материал уже подготовлен, поэтому опытные дачники делают предпосевную обработку клубней (отбирают самые качественные, обезвреживают и прогревают). Из чего она состоит:
- Откройте место хранения посадочного материала, выньте его и вынесите в сухое и теплое помещение.
- Отбракуйте клубни, на которых есть следы плесени, трещины, повреждения и прочее. Отобранные клубни разложите их в один слой в сухие ящики и поставьте в темном месте на три-четыре недели при температуре 14-16˚С днем и 10-12˚С ночью.
- За неделю до посева прогрейте посадочный материал. Для этого перенесите его в помещение с температурой порядка 20-22˚С. В результате такой обработки на клубеньках сформируются ростки, что гарантирует быструю и хорошую всхожесть.
Способы высадки
Существует несколько методик посадки картошки – ниже три наиболее популярных.
- Под лопату
Это традиционный способ посадки картофеля в лунки, когда на вспаханном участке с помощью лопаты делают лунки в ряд на глубине 7-10 см, расстояние между ними — около 30 см. На дно получившейся лунки кладут немного компоста или нитроаммофоски, укладывают клубень и засыпают грунтом. После окончания посадки важно выровнять поверхность поля граблями.
- Под пленку
Если высадить таким способом ранние или ультраранние сорта, можно получить клубни намного быстрее, чем при обычном выращивании. Участок перекапывается и удобряется, а затем на землю кладем нетканый материал либо пленка черного цвета. Она будет поглощать солнечные лучи и позволит картошке скорее созреть. В пленке нужно сделать крестообразные отверстия размером 10х10 см под клубни и прикопать клубни в отверстия.
- Вгребни
Это голладская система посадки – ряды ориентируют строго с юга на север и вскапывают лунки на расстоянии 30-40 см одна от другой, засыпают туда половину лопаты перегноя и зеленый горошек. После этого укладывают проросший клубень и закапывают его, формируя с двух сторон подобие горок. По мере развития куста его окучивают, одновременно удаляют сорняки. Это формирует еще более высокую горочку. В результате высота картофеля над каждым кустом составляет порядка 30 см. Корневая система располагается внутри гребня и получает достаточное количество воздуха.
В какие дни лучше сажать картофель
- В южных регионах картофель сажают уже в апреле, поздние сорта – в начале мая.
- Средняя полоса, центральные регионы и Подмосковье – здесь картофель сажают в первую половину мая.
- Сибирь, Урал, Забайкалье – обычно к посадке картофеля приступают после 10 мая и проводят до конца месяца.
Когда сажать картофель по лунному календарю
По Лунному календарю в мае для посадки картофеля будет несколько удачных дней: 7, 11, 17 – самые лучшие, но можно сажать и 3, 4, 8–9, 16 числа.
Но 5, 18, 19 и 20 – дни Новолуние и Полнолуния сажать не стоит.