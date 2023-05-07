Роль воды в работе гербицидов

О том, как к водно-гербицидному вопросу подходят в Канаде, пишет Джей Уэттер в статье, опубликованной на портале Мanitoba Сo-operator.

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- Я думаю, что неплохо разбираюсь в агрономии, - говорит Клинт Юрке, директор по агрономии Канадского совета по каноле и фермер из Ллойдминстера, Саскачеван. - Я сам занимаюсь полевой разведкой, слежу за ценами, ставлю цели. Но проверял ли я раньше воду, которую использую в опрыскивателе? Нет, потому что гербициды делали свое дело. Однако, после беседы с коллегой я все же взял образец из местного муниципального колодца, откуда беру воду для приготовления раствора гербицидов, и отправил в лабораторию. Оказалось, вода перенасыщена катионами.

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Почему это важно. Тестирование воды для опрыскивания может иметь ключевое значение для поддержания эффективности глифосата, глюфосината, а также ряда других агрохимических веществ, включая DMI и 2,4-D. Катионы, за которыми нужно следить в воде опрыскивателя, включают кальций, магний и натрий, а также железо и калий. Эти положительно заряженные ионы связываются с отрицательно заряженными молекулами гербицидов, что делает молекулы бесполезными для борьбы с сорняками. Чем больше катионов, тем больше молекул гербицида теряется.

В жесткой воде - высокое содержание катионов кальция и магния. Электропроводность воды является общим показателем содержания солей, в том числе катиона натрия. Мартин Карр, менеджер по агрономии в компании WinField United, предлагающей услуги тестирования воды, поясняет: «Возьмем пример кальция и глифосата. Кальций имеет заряд плюс два, а глифосат имеет отрицательный заряд один. Таким образом, каждый катион кальция в жесткой воде может связываться с двумя молекулами глифосата. Это создает новую молекулу под названием глифосат кальция. Глифосат кальция — это, по сути, камень. Растения не могут его проглотить. Растения не могут есть камни».

Испытание воды Юрке показало общую проводимость 2246 микросименсов на сантиметр (мкСм/см) и жесткость 778 миллиграммов на литр эквивалента карбоната кальция. Оба результата высокие. Вода с проводимостью более 500 мкСм/см может начать влиять на действие гербицида. Если проводимость ниже 500 мкСм/см, вода, вероятно, пригодна для опрыскивания.

Что касается жесткости, Карр говорит, что «как только вы попадаете в этот диапазон от 150 до 300 частей на миллион (частей на миллион), именно тогда мы начинаем видеть связь с пестицидами. Чем больше у вас показатель жесткости, тем хуже результат».

«Качество колодезной воды (с точки зрения забора для гербицидов) варьируется. Весной оно довольно хорошее, особенно если забор происходит с хорошим фильтром, а труба насоса не елозит по дну, взбалтывая катионосодержащий ил, - продолжает Карр. - После испарения жарким летом катионы в колодце более концентрированы. Лучшие и худшие результаты испытаний воды, которые я видел, были получены из земляных колодцев».

Высокие дозы гербицидов, например глифосата, нивелируют высокое содержание катионов, даже если половина молекул связана, но повышение дозы не является хорошим решением в отношении устойчивости, добавляет эксперт.

Он предпочел бы, чтобы фермеры сосредоточились на баковых смесях с несколькими способами действия и обратили внимание на общую рекомендацию по очистке воды - сульфат аммония.

Сульфат аммония растворяется в воде с образованием аммония и сульфата. Отрицательно заряженные сульфат-ионы связываются с катионами, поэтому они не могут взаимодействовать с молекулами гербицидов. Положительно заряженные ионы аммония связываются с глифосатом, образуя аммоний-глифосат, эффективный гербицид.

«Растения поглощают его, думая, что получают дозу аммония, поэтому контроль не снижается», - сказал Карр.

Однако есть исключение для 2,4-D аминной соли – сульфат аммония не работает с этим веществом, поэтому рекомендуется неионогенное поверхностно-активное вещество из расчета один литр поверхностно-активного вещества на 1000 литров воды.

При опрыскивании в запыленных условиях дозу сульфата аммония повышают, поскольку пыль на поверхности листьев также содержит катионы, которые могут связывать молекулы глифосата до того, как они попадут в лист. «Часто сразу за опрыскивателем, который поднимает много пыли, вы найдете жизнеспособные сорняки», - отметил эксперт.

Следует соблюдать порядок смешивания при добавлении кондиционера для обработки воды в опрыскивателе. Кондиционер вступает в действие первым, чтобы связать катионы. Далее идет гербицид.

Считается, что добавление сульфата аммония предпочтительнее, нежели другие практики, так как фермеры для снижения воздействия воды с высоким содержанием катионов используют меньшие объемы воды, мочевину, аммиачную селитру и подкислители.

«Меньший объем воды действительно снижает отношение катионов воды к молекулам глифосата, но я не рекомендую этот способ, - говорит Карр. - Дни распыления чистого глифосата, вероятно, прошли, и устойчивость сорняков к глифосату становится нарастающей проблемой. Сокращение объема воды больше не считается приемлемым для партнеров по баковым смесям, так как при меньших объемах воды баковая смесь менее эффективна.

Аммиачная селитра мочевины (КАС) поставляет аммоний, который может связываться с глифосатом для поддержания производительности, но не содержит сульфата, который связывается с катионами.

Подкислители для снижения рН воды нейтрализуют гербицидный заряд, снижая вероятность их связывания с катионами, но это сопряжено с риском. Некоторые гербициды, обычно смешивающиеся с глифосатом, могут выпадать из раствора и засорять опрыскиватель, если pH становится слишком низким».