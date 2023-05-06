Отдых на природе не всегда приносит покой.

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К сожалению, дачный отдых часто омрачается слишком «веселыми» и неугомонными соседями. Крики по ночам, шум от детей и нарушение порядка в дневные часы отдыха превращают дачные выходные в настоящий кошмар. Мы спросили у юриста, как можно бороться с несговорчивыми соседями в рамках закона.

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Если вы начнете жаловаться в органы самостоятельно, на вашу жалобу могут и не отреагировать — мало ли что вам там показалось. Да и соседи к приезду полиции могут успокоиться и тогда вы ничего не докажете, а мстительные люди за забором могут еще больше отравить вам жизнь за вызов наряда. Лучше всего собраться вместе с другими соседями по СНТ и составить коллективную жалобу. Чем больше вас будет, тем быстрее службы отреагируют. Не нужно идти в полицию всем — выбирайте ответственного и отправляйте с жалобой, подписанной всеми соседями.

Социальные службы

А что делать, если соседи сами по себе приличные люди, которые никак вам не мешают, но в то же время их ребенок буквально разрывается от криков? Иногда простого разговора не хватает — не все родители видят проблему в плачущем ребенке, пусть он и прерывается лишь на еду и сон. К слову, постоянно кричащие дети — повод обратиться в социальные службы, так как безостановочный плач ребенка нередко говорит о безответственности родителей, которых может взбодрить только разговор с сотрудником социальных органов. Да и вы вздохнете спокойно, когда родители вспомнят о своих родительских обязанностях и займутся ребенком.

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