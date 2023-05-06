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Россиянам напомнили о запрете на сжигание предметов на даче

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в разговоре с RT напомнил о запретах на сжигание предметов на даче, а также рассказал, как избежать пожаров на даче на майских праздниках.

Россиянам напомнили о запрете на сжигание предметов на даче
© Lenta.ru

По словам Щетинина, погода должна быть безветренной. Помимо этого, он уточнил, что запрещается сжигать деревянные конструкции, покрытые лаком или краской. Также запрещается сжигать на дачных участках резину и пластик.

Мусор лучше сжигать в металлических бочках на расстоянии не менее 7,5 метрах от построек, добавил он.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что в случае, если соседи по даче разводят антисанитарию на участке, необходимо обращаться в суд.

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