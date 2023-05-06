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Цветы, которые легко вырастить на даче

Флористы в преддверии дачного сезона выбрали пять самых неприхотливых для выращивания цветов. Несмотря на свою видимую простоту, они украсят любой садовый участок.

Цветы, которые легко вырастить на даче
© Ura.Ru

«Георгины могут расти в любых местах, как тенистых, так и очень солнечных. Петунии подходят для посадки в небольших клумбах, они могут цвести на протяжении всего лета и до середины осени», — передает «Ридус».

Флористы также советуют садоводам остановить выбор на маргаритках, настурции и ландышах. Маргаритки подходят как для газонов, так и для букетов. Настурцией можно декорировать часть дома или забор, если выращивать ее в подвесных горшках. Ландыши могут расти в любой почве, они зимуют без укрытия.

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