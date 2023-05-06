Опасны ли нынешние заморозки для сада и огорода

Холодная погода сохраняется в Московском регионе, Гидрометцентр России продлил предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за ночных заморозков. Предстоящей ночью в столице с полуночи до шести утра воскресенья прогнозируется до -2 градусов. Прошедшей ночью на востоке Подмосковья подморозило почти до -4 градусов. Нужно ли спасать будущий урожай и как? Об этом Business FM поговорила с дачниками и фермерами:

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Фермер из Московской области Сергей Балаев: «У нас все нормально. Мы, конечно, тоже волнуемся, обещают завтра чуть-чуть холоднее. Я уже видел фермеров, которые вечером на своих небольших огородах зажигали, дым у них шел до самого утра, перестраховываются, конечно. На самом деле, на сегодняшнее утро не так все страшно. Я вот сколько обзвонил, все говорят нормально. А потом, все-таки у нас не очень тепло было, и поэтому если кто-то в основном и сажал, то это в теплице. Сегодня я был на крупном сельхозпредприятии, которое сажает морковку, картошку, они уже целый месяц сажают, и мне сказали, да все нормально, ничего, все-таки в земле все углубили, такой заморозок не пройдет до семени, всходов еще не было. Непонятно, кто так сильно волнуется. Мы можем говорить о срыве урожая для цветущих — это вишня, яблоня еще не цвела, вот все, что зацвело, наверное, тут надо опасаться. Но Московская область — все-таки не та климатическая зона, где собирают огромное количество вишни, черешни, это все-таки другие регионы. А все, что касается нашего региона, полевые посадки, здесь волноваться нечего».

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Дачник Евгений: «Холода в начале мая — в конце апреля каждый год, поэтому мало удивительного, просто сейчас слишком холодно. Пока посажены огурцы, помидоры, редиска, лук, чеснок и всякие там зелень, укроп и прочее. Получается, огурцы с помидорами в теплице, они спасаются тем, что просто теплицу, допустим, не открываем или открываем на чуть-чуть, чтобы проветрилась просто. И за счет того, что солнышко хоть как-то проглядывает, она более или менее прогревается, закрываем, и она тепло держит, хотя бы до плюс 5 выдерживает. А которые на грядках, сделали каркасную конструкцию из шифера, чтобы шифер выступал над уровнем грядки, и закрываем черный пленкой, чтобы земля тоже прогреться смогла, если солнышко выглядывает, прогрелась, чтобы саженцы не поморозило, в общем, чтобы они не померли. Потом не будем этим заниматься, земля прогреется сейчас, пару недель, и пусть там хоть дожди льют, уже не помрут. И то это только потому, что мы рано за это взялись, если бы позже взялись, мы бы вообще не заморачивались на эту тему. Вторые майские начинаются, сейчас по идее должны начинать только сажать, и то, наверное, чуть попозже даже по такой погоде».

Президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин: «У нас по центральной зоне только сегодня в ночь будет минус 2, две ночи пережить нам. Знаете, где был мороз? — Юг Волгоградской области, в районе Волжского, там на Пасху и перед ней два дня было по минус 7, и там весь урожай погиб, цветы черные стоят. Яблоня — это основная культура, она еще даже по многим сортам розового бутона нет. Два градуса — это не смертельно, вот 5-7 — это да. Вишня сейчас цветет у нас, черешня, слива, вот это да, жалко будет, если косточковые накроются. И плюс по землянике тоже только первые-первые цветочки у суперранних сортов, они уже в ту ночь почернели. Основная масса еще даже и цветоносы не выдвинула, поэтому по этим не так страшно. В зоне риска это смородина, сейчас вовсю цветет, вот жалко будет, крыжовник и смородина. Обычно с половины четвертого до полшестого ночи бывает заморозок, а в другое время не бывает. Вот у нас 150 гектаров сада, конечно, сидим и переживаем, защитить — ничем не защитишь. У нас, говорю, вишня расцвела, слива, черешня, груша вся цветет, полный пик цветения. Урожайность, сейчас потенциал под 70-80 тонн с гектара, а мороз долбанул и — ноль. Будем надеяться, что обойдется. Если ниже двух не опустится, то мы переживем нормально».