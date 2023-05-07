Что и как можно выращивать на балконе за неимением дачи

Огород можно завести даже на подоконнике в обычной многоэтажке, а уж на балконе можно выращивать практически все овощи, утверждает председатель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. Отрицательное влияние балкона заключается лишь в том, что на солнечной стороне бывает жарко, а на высоких этажах ветрено. В остальном это идеальное место для огорода. А тем, у кого нет балконов, можно выращивать овощи в цветочницах, которые крепятся за окном.

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По мнению Туманова, овощи с балкона даже вкуснее, чем дачные. Потому что процесс "общения" с растениями получается ежедневный, срываются самые спелые плоды и сразу же съедаются. А вкус зависит в первую очередь от сорта, который вы выберете, а не от того, на даче выросли ваши овощи или на балконе.

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Не гонитесь за количеством, советует эксперт. Для промышленных сортов это важно, а любители выращивают другие сорта, не самые высокоурожайные, но вкусные.

Некоторые опытные огородники выращивают на балконе даже виноград, хотя это весьма непростой процесс, говорит Туманов. Но начинающему садоводу-огороднику лучше выбрать культуры попроще. Сейчас - как раз самое время заняться домашним огородом.

Зеленый лук

Самым простым для выращивания является зеленый лук. Можно купить севок (мелкие луковички-первогодки) или обычные луковицы, высадить их в ящики или горшки. Выгонка лука не требует практически никаких усилий - ни подсветки, ни удобрений. Надо только поливать. Правда, поливать все растения нужно исключительно отстоянной водой без хлора, насыщенной кислородом. При этом выращивание зеленого лука - очень выгодное хобби. Ведь зеленый лук стоит раз в десять дороже луковицы. А получить с нее можно 60-70% от ее веса, говорит Туманов.

Томаты

Помидоры тоже достаточно просто вырастить на балконе. Но надо учитывать, что они бывают высокорослыми и низкорослыми. Для балкона подходят детерминантные или супердетерминантные сорта томатов, то есть невысокие и даже карликовые. Ножка у них толстая, они не ломаются и не полегают, если вдруг будет дождливо и ветрено. А высокорослые сорта ко всему прочему на балконе часто не вызревают. Большинство детерминантных и супердетерминантных томатов ранние. Не поздно посадить семенами помидоры и сейчас. Ранние и ультраранние сорта томатов вполне успеют дать полноценный урожай. Но можно купить и готовую рассаду - в садовых центрах их выбор огромен. Помидоры неприхотливы и выносливы к неблагоприятным условиям балкона. Если их забыть полить, они перенесут сухую почву и не погибнут, выдержат и пекло.

На дачах томаты почти всегда страдают от заболеваний - фитофторы и кладоспориоза. А в городе занести эти заболевания в общем неоткуда. Это значит, что вам не придется их опрыскивать какой-то химией и вы получите урожай суперэкологичных помидоров. К тому же когда вы собираете с балкона овощи, вы будете срывать их максимально спелыми и, значит, самыми вкусными, потому что балкон для городских огородников - место для ежедневного общения с растениями, а дачи - еженедельное. Урожай томатов можно получать до самых заморозков, отмечает Туманов.

Огурцы

Огурцы - вертикальная культура. Поэтому нужно найти им опору в виде шпалеры. Но они тоже бывают низкорослыми. Не надо искать какие-то сорта, которые на слуху, или выбирать по картинке. Следует опираться на ваши вкусы, отталкиваясь от высоты шпалеры, к которой вы будете подвязывать свои огурцы.

Лучше выбирать гибриды F1 - они наиболее устойчивы к разным неблагоприятным факторам, в том числе балконным. Пусть лучше это будет партенокарпический гибрид огурцов - которые не имеют мужских цветков и не требуют опыления. Если партенокарпик к тому же устойчив к относительной тени - еще лучше. Вся эта информация обязательно указана на упаковке. Но даже если вы купили обычные огурцы, то можно и самим поработать пчелой: достаточно оторвать лепестки от мужского цветка и вложить их в женские - вот и готово опыление.

И для томатов, и для огурцов будет достаточно горшка на 5-7 литров на каждое растение с учетом того, что вы будете их подкармливать. Кстати, огурцы неплохо растут и на подоконнике в квартире. Можно их посадить в конце февраля, а в апреле они уже дадут урожай без дополнительной подсветки.

Зелень

Базилик неприхотливый, но теплолюбивый. Поэтому если случается на улице похолодание, его лучше занести в квартиру. Все, что вам нужно делать с базиликом, - периодически "пощипывать". Во-первых, для еды. А, во-вторых, так он будет давать боковые побеги. Видов базилика сотни - классический, гвоздичный, карамельный, лимонный и т.д. Поэтому, начав с классического фиолетового, потом можно пуститься в разные эксперименты. Кинза не такая теплолюбивая, как базилик. Она быстро уходит в семена, поэтому регулярно обрывайте и подсеивайте. Можно выращивать и другую зелень на ваш вкус - например, петрушку или салат.

Перец

Как горшочная культура перец даже лучше, чем помидоры. Он тоже неприхотлив, засухоустойчив. Перцы, как и помидоры, культура многолетняя. Но если помидорам сложно зимовать, то перцы прекрасно переносят зиму на подоконнике.

Другие культуры

Можно попробовать выращивать даже баклажаны. Есть сорта миниатюрных баклажанов, которые вполне подойдут для балкона. Позаботиться об опылении просто - достаточно просто встряхнуть растение. Так же это работает с перцами и томатами.

Если хотите поэкспериментировать, можно вырастить даже картошку. Но надо понимать, что на балконе не соберешь урожай на пару мешков на зиму. Все-таки это вам не шесть соток на даче. В 10-литровом контейнере можно вырастить куст с несколькими картофелинами и порадовать себя на пару ужинов.