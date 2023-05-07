Кинолог рассказал, как собаки выражают эмоции

Собаки не умеют плакать для выражения своих чувств, как это делает человек, усиленное слезотечение может говорить скорее о проблемах со здоровьем. Но делиться эмоциями собака может, однако другими способами, об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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- Конечно, когда живешь бок о бок с собакой, она становится тебе как член семьи. Зачастую, очеловечивая питомца, собаковод проводит аналогию своих чувств и чувств животного. Отсюда и мифы про то, что собаки ревнуют, мстят или плачут, - сказал он в интервью РИА Новости. - Если собака чем-то расстроена, она скорее будет отворачиваться, ограничивать контакт, но плакать от переполняющих ее эмоций она все же не будет.

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Обычно же слёзы у собак служат для очищения глаз от загрязнений и увлажнения роговицы. Плакать, как люди, они не умеют, и выражают свои чувства по-другому.

По мнению кинолога, надо уметь считывать сигналы, которые подает питомец. Так, в стрессе собака может из веселого и игривого питомца превратиться в апатичного. Если пёс не рад контакту с человеком, он может отказываться от игры, отворачивать голову, облизываться и зевать, а также показывать сигналы подчинения: прижимать уши и хвост, отворачивать голову или горбиться, отметил Голубев.

Виляющий хвост собаки говорит о том, что она возбуждена. Но причины этого возбуждения могут быть разными, подчеркнул кинолог.

Если собака быстро виляет хвостом и даже всем телом, прижимает уши, поскуливает и расслаблена, то скорее всего она испытывает радость. Но если, например, ее хвост высоко поднят, напряжен, а шерсть на холке поднимается, то это может свидетельствовать о том, что она сильно возбуждена, чувствует себя уверенно и готова к конфликту, пояснил Голубев.

Если собака легла на спину, то не надо думать, что она просит о том, чтобы ее погладили. Эта поза может быть и знаком состояния страха и покорности, боязни контакта с человеком и попыткой блокировать направленное на нее агрессивное поведение. Как правило, собака тогда будет напряжена, уши не расслаблены, а хвост ее поджат.

Кинолог посоветовал отделять свои чувства и эмоции животного, не очеловечивать питомцев. Приписывать им слезы грусти, месть из-за неполученного лакомства или стыд от съеденного тапка - это перебор.