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Фитнес-тренер назвал способы избежать травм во время работы на даче

Фитнес-тренер Станислав Пахомов назвал способы избежать травм во время выполнения физической работы на даче. Об этом сообщает РИАМО.

Фитнес-тренер назвал способы избежать травм во время работы на даче
© Лента.ру

По его словам, важно сохранять правильную осанку. «Резкие движения или резкие разгибания могут быть опасными, поэтому необходимо выполнять эти действия медленно и на выдохе», — добавил Пахомов.

Тренер также посоветовал равномерно распределять нагрузку между руками при переносе предметов и не забывать про отдых.

«Выходные не повод ограничиваться только работой на даче, важно разнообразить физическую активность, чтобы избежать переутомления», — заявил Пахомов.

6 мая травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди назвал самые опасные травмы от занятий в спортзале. Он выделил нестабильное смещение позвонков и компрессионный перелом позвонка.

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