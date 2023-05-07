Россиян научили худеть на даче

«Похудеть только за счет физической нагрузки вряд ли получится. При повышении физической активности, сопровождающейся увеличенным расходом калорий, в отличие от привычных энергозатрат, в организме включается механизм сохранения энергии. В добавок к этому после изнурительной работы, вероятнее всего, вы съедите после гораздо больше положенного. А где нет дефицита калорий, нет и похудения», — предупредил диетолог.