$76.82-1.7984.91-2.09

Россиян научили худеть на даче

Работа на даче помогает сжигать до нескольких сотен калорий в час, рассказал диетолог, гастроэнтеролог Олег Лысенко. Врач в беседе с «Лентой.ру» научил россиян худеть на приусадебном участке, назвав эффективные виды физической активности.

Россиян научили худеть на даче
© Лента.ру

«Существует единственный способ борьбы с лишним весом — дефицит калорий и увеличение физической нагрузки, — говорит Лысенко. — Работа на даче сродни тренировке в спортзале».

При выполнении малоинтенсивных дачных работ, таких как прополка и полив растений, можно сжигать от 200 до 400 калорий в час, отметил Лысенко. Стрижка газона ручной газонокосилкой весом около трех килограммов поможет сжечь от 250 до 350 калорий в час.

Однако не стоит забывать, что мужчины и женщины расходуют калории по-разному, а любые занятия должны быть безопасными, продолжил врач. Не стоит перетруждать себя и игнорировать отдых.

«Похудеть только за счет физической нагрузки вряд ли получится. При повышении физической активности, сопровождающейся увеличенным расходом калорий, в отличие от привычных энергозатрат, в организме включается механизм сохранения энергии. В добавок к этому после изнурительной работы, вероятнее всего, вы съедите после гораздо больше положенного. А где нет дефицита калорий, нет и похудения», — предупредил диетолог.

Лысенко посоветовал придерживаться правильного питания по системе тарелки. Овощи, фрукты и ягоды должны занимать половину тарелки. Сложные углеводы (в том числе картофель) — четверть тарелки. А оставшуюся четверть — источники белка (рыба, мясо, фасоль, орехи, молочные продукты).

Ранее врачи раскрыли секреты эффективного похудения мужчин. По их словам, на диетах мужчины теряют в два раза больше веса, чем женщины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий