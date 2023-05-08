Сомнолог объяснил, как часто нужно менять подушки

Сомнолог Казаченко: подушки нужно менять раз в 1–4 года в зависимости от материала. Для хорошего самочувствия после пробуждения нужно поддерживать в правильном положении во время сна не только позвоночник, но и шею. А для этого купить качественный матрас мало.

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Нужна идеальная подушка, ведь если ошибиться с выбором, то наутро можно проснуться с головной болью, мучительным спазмом шеи или общей разбитостью. Оно нам надо? Точно нет. Поэтому стоит понять, каких принципов придерживаться, подбирая себе подушку.

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По словам врача-сомнолога, кардиолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидата медицинских наук Александра Казаченко, сейчас подушки бывают анатомические, с эффектом памяти, для сна на боку, спине, животе и т. д.

Популярностью пользуются и ортопедические подушки, которые обычно выбирают для лечения и профилактики заболеваний шейного отдела позвоночника. Вот только подбирают их индивидуально и, как правило, по назначению врача. Но, конечно же, люди не хотят тратить своё время и решают купить первую попавшуюся подушку с хорошими отзывами.

«Главное правило при выборе подушки: сначала семь раз полежи, а потом купи. Как бы красиво и маняще ни смотрелась подушка на витрине, только полежав на ней в привычной позе, вы сможете понять, насколько она вам подходит», — отметил врач.

Когда пора менять подушку

В среднем нужно менять подушку один раз в 1–4 года в зависимости от материала. Если при засыпании вы постоянно поправляете, подбиваете подушку, долго ищете удобное положение головы и утром ощущаете напряжение или болевые ощущения в шее либо голове, то точно пора обновить постельную принадлежность.

Как выбирать подушку

Наиболее популярные формы подушек — квадрат и прямоугольник. В целом форму, цвет можно выбирать на свой вкус. А вот высоту лучше подбирать с умом, опираясь даже на свои предпочтения в позах во время сна. Оптимально — чтобы на подушке ваш позвоночник был прямой или как минимум без сильных изгибов в шейном отделе.

Если вы предпочитаете спать на боку, то подушка должна заполнять все пространство между плечом и ухом. Если спите на спине — её высота должна быть ниже, чаще всего — 8–10 см. Если чаще вы спите на животе, подушка должна быть тонкой, так как в таком положении голова уже находится выше и есть небольшой изгиб в шейном отделе позвоночника.

Какой выбрать наполнитель для подушки

Подушки из пуха и пера хорошо держат тепло, вентилируются, взбиваются для восстановления формы, но они самые аллергенные, в них быстро размножаются пылевые клещи. То же можно сказать про подушки из шерсти.

Хлопок и бамбуковое волокно гипоаллергенны, но со временем подушки с такими наполнителями теряют свою форму.

Некоторые подушки даже наполняют гречневой шелухой. Это подойдёт для тех, кто любит пожёстче: подушки с ней обеспечивают хорошую поддержку шеи и служат, как правило, не менее трёх лет. Кстати, наполнитель можно менять, а значит, и регулировать высоту. Правда, есть один серьёзный минус подушек из гречки: они шуршат.

Довольно популярны и распространены сейчас подушки с синтепоном. Они недорогие и неприхотливые в уходе. Но они быстро теряют форму и могут потребовать замены уже через полгода.

Искусственное перо обеспечивает хорошее сохранение тепла и вентиляцию, за ним несложно ухаживать. А ещё такой наполнитель лучше держит форму и служит дольше синтепона.

Подушки из латекса гипоаллергенные, хорошо держат форму, достаточно жёсткие, а это важно для поддержки шеи и головы — одна из главных характеристик ортопедических подушек.