Дизайнеры назвали 8 вещей, которые должны быть в каждой спальне

Одна из таких вещей – это хороший матрас, пишет myDecor. Качественное изделие обеспечит крепкий сон.

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Выбирая матрас, нужно учитывать не только размер кровати, но и вес спящего, желаемую высоту.

Прикроватный столик тоже обязателен в спальне. Это удобное место, на котором можно расположить настольную лампу и любимую книгу, будильник, стакан воды, телефон.

Высота столика не должна быть больше матраса.

Ещё одна важная деталь – правильное освещение. Одной люстры будет недостаточно. Нужно обеспечить в комнате дополнительные светильники – подвесные или настольные, встроенную подсветку.

Кроме того, нужно приобрести качественное постельное бельё. На этом не следует экономить.

Лучше всего для сна выбирать комплекты из натуральных тканей, например, льна, хлопка или шёлка. Менять простыни нужно раз в неделю.

В спальне также важен ковёр, на который будет приятно становиться с утра голыми ногами.

Декор – это ещё одна важная деталь. Он придаёт уют и комфорт. Это могут быть свечи, постеры, фотографии, книги, картины и так далее.

В спальне необходимы и места для хранения, которые обеспечат в комнате порядок и чистоту.