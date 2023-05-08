6 цветов, рядом с которыми ничего не растет

Планируя рассадку растений на дачном участке многие руководствуются удобством ухода и эстетическим аспектом. Но иногда нужно обращать внимание и на соседство, ведь некоторые цветы могут довольно быстро уничтожить то, что должно расти по соседству.

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Гибискус

Несмотря на нежные розовые бутоны, гибискус — цветок с характером. У него густая, пышная крона, она просто не дает света растениям, которые посажены рядом. К тому же, многие считают, что этот цветок вытягивает из почвы почти все полезные микроэлементы, поэтому соседним цветам не хватает питания, они быстро увядают.

Кстати, считается, что домашний гибискус не стоит ставить в спальне, он, по мнению эзотериков, выделяет негативную энергию и приводить к головной боли.

Розы и пионы

Эти короли среди цветов не терпят соседства с другими растениями. Поэтому опытные дачники устраивают для пионов отдельные цветники, а розы высаживают в розариях. О том, что растения могут негативно влиять на соседей говорила и Лариса Гузеева: у нее был печальный опыт, когда пионы вытянули всю пользу из почвы и остальные цветы в палисаднике просто увяли.

Декоративные перцы

Эти растения относятся к вампирам, они переопыляются с соседями и отравляют их. К тому же, из почвы перцы вытягивают всю влагу и подкормку, заставляя соседей голодать. Устройте для этих капризных жителей отдельную грядку.

Зато на человека перцы влияют очень положительно, они снимают головную боль, а аромат этого растения повышает настроение.

Каштан и клен

Эти деревья, если вы решили высадить их на дачном участке, потребуют пространства. Посадить под ними цветы или овощные культуры не удастся, они просто завянут, отравленные токсичным соседом. А вот на человека эти деревья влияют лишь положительно, их расположение на участке снимает усталость и заряжает энергией.

Папоротник и плющ