Как выбрать хорошую сковороду: правила, о которых знает не каждая хозяйка
Вкус и качество пищи во многом зависят от сковороды, на которой она была приготовлена. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Оксаны Кизилашвили, как выбрать хорошую кухонную утварь.
Основные правила
- определить вид покрытия;
- изучить бренды;
- почитать отзывы;
- ознакомиться с правилами эксплуатации.
По словам специалиста, в первую очередь нужно отказаться от тефлоновых сковородок и заменить их посудой с другим покрытием.
"Если домохозяйки хотят сковородку с безопасным покрытием, нужно отказаться от тефлона. Стоит отдать предпочтение чугунным или эмалированным. Эти варианты гарантируют безопасность во время приготовления пищи, а также хорошее качество готовых блюд", — считает Кизилашвили.
Как отметила эксперт, также нужно изучить бренды, которые представлены на рынке, и почитать отзывы о производителях. Это позволит сэкономить деньги и выбрать лучшие варианты.
Кроме того, эксперт предупредила, что важно не только выбрать качественное покрытие, но и изучить правила техники использования посуды.
"Например, чугунную перед использованием необходимо обработать маслом и прокалить. Эти манипуляции помогут сделать новую сковородку пригодной к работе", — завершила специалист.
При правильной эксплуатации чугунные сковородки прослужат долгие годы, подчеркнула собеседница «ВМ».
"На данный момент я меняю всю тефлоновую посуду на чугунные аналоги, заменяю посуду на полезную. По моему опыту, неважно, дорогая или недорогая тефлоновая сковорода. Они одинаково быстро приходят в негодность. Тефлон царапается уже через полгода. Мы его едим вместе с пищей, а это очень вредно для организма", — предупредила Кизилашвили.
Собеседница «ВМ» отметила, что дно сковородки должно быть толщиной не менее восьми миллиметров, чтобы еда не пригорала. А толщина стенок должна составлять не менее пяти миллиметров.
Характеристики плиты также влияют на выбор сковородки. Например, для индукционной плиты у кухонной утвари должна быть специальная отметка в инструкции. А на газовой и электрической плите можно готовить на любых видах сковород, подчеркнула специалист.
Также эксперт по домоводству объяснила, как выбрать идеальную ручку и крышку для сковородки.
"У качественных сковородок ручка не должна нагреваться. А в крышке обязательно должна быть дырочка для пара. Иначе влага будет собираться внутри сковороды и еда будет тушиться или вариться, а не жариться", — рассказала Кизилашвили.
Кизилашвили подытожила, что самое лучше покрытие для сковородки — это антипригарные безтефлоновые покрытия. Там содержатся другие, менее вредные металлы. Многие фирмы отмечают такие покрытия маркировкой «безопасное».
- Важно узнать, подходит ли сковородка для вашей плиты. Например, для индукции подходят не все виды покрытия.
- Покрытие сковородки не должно содержать тефлон.
- Отдавайте предпочтение чугунным сковородкам.
- Тщательно изучите отзывы покупателей на понравившиеся модели.
- Ручка сковородки не должна нагреваться.
- В крышке обязательно должна быть дырка для выхода пара.
- Еда не будет пригорать в сковородке, дно которой не менее восьми миллиметров, а стенки — от пяти.