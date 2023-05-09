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Как выбрать хорошую сковороду: правила, о которых знает не каждая хозяйка

Вкус и качество пищи во многом зависят от сковороды, на которой она была приготовлена. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Оксаны Кизилашвили, как выбрать хорошую кухонную утварь.

Как выбрать хорошую сковороду
© Вечерняя Москва

Основные правила

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По ее мнению, при выборе сковородки важно:
  • определить вид покрытия;
  • изучить бренды;
  • почитать отзывы;
  • ознакомиться с правилами эксплуатации.

По словам специалиста, в первую очередь нужно отказаться от тефлоновых сковородок и заменить их посудой с другим покрытием.

"Если домохозяйки хотят сковородку с безопасным покрытием, нужно отказаться от тефлона. Стоит отдать предпочтение чугунным или эмалированным. Эти варианты гарантируют безопасность во время приготовления пищи, а также хорошее качество готовых блюд", — считает Кизилашвили.

Как отметила эксперт, также нужно изучить бренды, которые представлены на рынке, и почитать отзывы о производителях. Это позволит сэкономить деньги и выбрать лучшие варианты.

Кроме того, эксперт предупредила, что важно не только выбрать качественное покрытие, но и изучить правила техники использования посуды.

"Например, чугунную перед использованием необходимо обработать маслом и прокалить. Эти манипуляции помогут сделать новую сковородку пригодной к работе", — завершила специалист.

При правильной эксплуатации чугунные сковородки прослужат долгие годы, подчеркнула собеседница «ВМ».

"На данный момент я меняю всю тефлоновую посуду на чугунные аналоги, заменяю посуду на полезную. По моему опыту, неважно, дорогая или недорогая тефлоновая сковорода. Они одинаково быстро приходят в негодность. Тефлон царапается уже через полгода. Мы его едим вместе с пищей, а это очень вредно для организма", — предупредила Кизилашвили.

Собеседница «ВМ» отметила, что дно сковородки должно быть толщиной не менее восьми миллиметров, чтобы еда не пригорала. А толщина стенок должна составлять не менее пяти миллиметров.

Характеристики плиты также влияют на выбор сковородки. Например, для индукционной плиты у кухонной утвари должна быть специальная отметка в инструкции. А на газовой и электрической плите можно готовить на любых видах сковород, подчеркнула специалист.

Также эксперт по домоводству объяснила, как выбрать идеальную ручку и крышку для сковородки.

"У качественных сковородок ручка не должна нагреваться. А в крышке обязательно должна быть дырочка для пара. Иначе влага будет собираться внутри сковороды и еда будет тушиться или вариться, а не жариться", — рассказала Кизилашвили.

Кизилашвили подытожила, что самое лучше покрытие для сковородки — это антипригарные безтефлоновые покрытия. Там содержатся другие, менее вредные металлы. Многие фирмы отмечают такие покрытия маркировкой «безопасное».

Чек-лист по выбору идеальной сковородки
  • Важно узнать, подходит ли сковородка для вашей плиты. Например, для индукции подходят не все виды покрытия.
  • Покрытие сковородки не должно содержать тефлон.
  • Отдавайте предпочтение чугунным сковородкам.
  • Тщательно изучите отзывы покупателей на понравившиеся модели.
  • Ручка сковородки не должна нагреваться.
  • В крышке обязательно должна быть дырка для выхода пара.
  • Еда не будет пригорать в сковородке, дно которой не менее восьми миллиметров, а стенки — от пяти.
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